Erste Elektrobusse in Rostock unterwegs: Wie sie aussehen und wo sie entlangfahren

Rostock

Busfahrer Hannes Rehberg steuert seinen Bus vom Betriebshof der Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) in Reutershagen in Richtung Busbetriebshof Schmarl. Es ist leise im Fahrzeug, Motorengeräusche sind nicht zu hören. Der Grund: Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen der ersten beiden Elektrobusse, die am Montag offiziell in Betrieb genommen wurden und ab Dienstag als „Linie 37“ zwischen dem Warnemünder Ortskern, Diedrichshagen und der S-Bahn verkehren.

„Man sitzt etwas höher“, beschreibt Rehberg. „Ungewohnt zu fahren ist das eigentlich nicht. Es ist halt etwas ruhiger und funktioniert ohne Schaltung.“ Auch sein Kollege, Torsten Holm-Dankert, ist zufrieden. „Das ist schon schön vom Fahrgefühl“, sagt der Teamleiter Betriebs- und Verkehrsmanagement. Sorgen, dass andere Verkehrsteilnehmer den leisen Elektrobus nicht anrollen hören, hat er nicht. „Dafür haben wir eine Klingel, die wir betätigen können, damit wir nicht gleich mit der großen Hupe kommen müssen.“ Um zukünftig auch Elektrobus fahren zu können, haben die Busfahrer der RSAG eine praktische und theoretische Einweisung erhalten – unter anderem eine elektrotechnische Schulung.

Ära der Dieselbusse endet

Mit der Inbetriebnahme der neuen Elektrobusse wurde das Ende der Dieselbusse eingeleitet – zumindest was deren Neuanschaffung betrifft. „In den nächsten Jahren werden wir schrittweise alle Busverkehre auf Elektrobusse und andere klimafreundliche Antriebsarten umstellen“, so Technik-Vorstand Jan Bleis. „Das feste Ziel ist, dass spätestens 2034/2035 der letzte Dieselbus zum Einsatz kommt.“ 72 dieser Busse gehören derzeit zur RSAG-Flotte.

Fred Litfin schließt den Bus an die Ladesäule an. Quelle: Katharina Ahlers

Vorstand Yvette Hartmann freut sich, jetzt nicht nur auf der Schiene, sondern auch auf der Straße unterwegs zu sein. „Für Warnemünde bedeutet das ein weiteres Plus an klimafreundlicher öffentlicher Mobilität. Wir möchten dazu beitragen, dass Warnemünde perspektivisch weniger vom Autoverkehr belastet wird“, betont sie.

So sieht es im Bus aus

Die Kosten für beide Busse liegen bei rund 1,1 Millionen Euro. Die RSAG erhält aus dem Programm des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit Fördermittel in Höhe von 635 441 Euro.

Die zwei Elektrobusse bieten jeweils 35 Sitz- und 38 Stehplätze und verfügen über Absenkmöglichkeiten an der Türseite. Die Busse sind mit Fahrscheinautomaten und Videoüberwachung ausgestattet, der Boden in Laminatoptik gestaltet. USB-Ladeanschlüsse ermöglichen das Aufladen mobiler Endgeräte während der Fahrt. Mit einer Batterieladung sind etwa 210 Kilometer Reichweite möglich. Geladen werden die Busse über Nacht auf dem Busbetriebshof in Schmarl, etwa drei bis vier Stunden Zeit werden dafür benötigt.

„Großer Tag für Rostock“

Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen spricht von einem großen Tag für Rostock: „Es ist gut, dass wir uns dieser Herausforderung, diesem Thema stellen.“ Mit Elektrofahrzeugen zu fahren, sei eine schöne Art, zu fahren. „Da ist viel Power drin, gleichzeitig eine schöne Form, sich zu bewegen.“ Madsen hofft, dass zukünftig mehr Menschen den öffentlichen Nahverkehr nutzen werden. „Mobilität heißt bewegen und wir wollen die Menschen bewegen, auf den ÖPNV umzusteigen.“

Auch Holger Matthäus freut sich auf den Start. „Wenn wir als Gesellschaft umsteuern wollen, ist es wichtig, in diese Richtung zu investieren.“ Der Senator für Infrastruktur, Umwelt und Bau kritisiert, dass es seitens der Landesregierung keine Förderungen gibt, aber weiterhin Dieselbusse gefördert werden. „Wenn wir das ernst meinen mit der Verkehrswende, dürfte es überhaupt keine Förderung mehr für Dieselbusse geben.“

Von Katharina Ahlers