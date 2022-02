Erste Firmen siedeln sich im Roggentiner Gewerbegebiet an

Roggentin

Die Baufahrzeuge rollen – im neuen Gewerbegebiet in Roggentin wird derzeit gebaggert und gebaut. 37 Grundstücke haben den Besitzer gewechselt. „Alle Flächen sind vermarktet“, sagt Armin Köhler zufrieden. Er ist Geschäftsführer der Informatik Center Roggentin GmbH und hat die Grundstücke im Auftrag der Gemeinde vermittelt. Die Nachfrage war enorm: „Ich hätte alle Grundstücke dreimal verkaufen können“, sagt der 56-Jährige. Der Grundstückspreis war für viele Unternehmen verlockend. Der Quadratmeter ist anfangs für 35 Euro, später für 40 Euro verkauft worden.

Erste Firma ist bereits Mitte Dezember ins neue Quartier gezogen

Hier baut das Ingenieurbüro IBE Mahnke & Schaarschmidt aus Rostock. Quelle: Stefanie Adomeit

Eine der ersten Firmen, auf dem Platz, ist die CCE Technik GmbH Rostock. Sie hatte Glück im Unglück. Der Mietvertrag in Neu-Roggentin wurde ihr wegen Eigenbedarfs gekündigt, dass zu dem Zeitpunkt dann Grundstücke zum Verkauf angeboten wurden, eine glückliche Fügung. Dann ging alles ganz schnell. „Innerhalb eines Jahres gekündigt, gebaut und umgezogen“, sagt Mitarbeiterin Ilka Bütow. Mitte Dezember des vorigen Jahres sind sie bereits ins neue Gebäude gezogen. Jetzt stehen nur noch die Außenanlagen an. Dann ist alles fertig.

In den neuen eigenen Büroräumen und in der Halle ist nun für Mitarbeiter und Material genug Platz. „Wir bauen Datennetze und haben uns auf Sicherheits- und Zutrittskontrollen spezialisiert“, sagt Betriebsleiter Steffen Bautz. Heißt Kameraüberwachung oder die Ausstattung mit Brand- oder Einbruchmeldetechnik ist ihr Geschäft. Der 45-Jährige schätzt an dem neuen Standort besonders die Verkehrslage: „Die Anfahrtswege sind hier viel besser, weil wir nicht mehr in einem Wohngebiet liegen“, sagt er.

Branchenmix wird sich in den nächsten zwei Jahren ansiedeln

Bis zum Jahr 2024 wird sich hier ein bunter Branchenmix angesiedelt haben. „Dabei sind unter anderem Hausmeisterservice, Tischler, Treppenbauer, Baubetriebe, ein Küchenstudio, Veranstaltungsservice, oder ein Planungsbüro, aber auch eine Steuerberatung, Elektro- und Sicherheitstechnik, Call- und Servicecenter und Heizungsbau“, zählt Armin Köhler die Betriebe auf.

Beim Verkauf der Grundstücke standen zwei Dinge im Vordergrund: Der Firmensitz müsse sich in der Gemeinde befinden und es müssten Arbeitsplätze geschaffen werden. Zwischen 1000 und 16 000 Quadratmeter groß sind die verkauften Grundstücke. „Am meisten nachgefragt waren die Größen zwischen 1000 und 4000 Quadratmeter“, sagt Armin Köhler.

Firmen wollen sich in Roggentin vergrößern

Gunnar Geske (55), Geschäftsführer der Unternehmensgruppe Sonnenexpert Quelle: Stefanie Adomeit

Gunnar Geske, Geschäftsführer der Solarfirma Sonnenexpert, kann den Umzug ins neue Gewerbegebiet kaum erwarten. „Wir sind platzmäßig am Limit“, sagt er. Das Lager sei zu klein und die Büros für die Mitarbeiter würden nicht mehr reichen. „Wir haben unser Archiv schon zum Büro gemacht“, sagt Gunnar Geske. Derzeit befindet sich der Firmensitz noch im Roggentiner Informatik Center. Doch die Mitarbeiter müssen sich noch etwas gedulden, bis umgezogen werden kann, muss erst noch gebaut werden. „Wir warten gerade noch auf unsere Baugenehmigung. Und wollen noch dieses Jahr mit dem Bau beginnen“, sagt der Experte für Solaranlagen.

„Wir wollen uns vergrößern“, sagt auch Nico Mahnke vom Ingenieurbüro IBE Mahnke & Schaarschmidt in Rostock. Der Ingenieur für Elektrotechnik hofft, zusammen mit seinen Kollegen und Kolleginnen, im März ins neue Firmengebäude umziehen zu können. Auf die Grundstücke sind sie durch Zufall aufmerksam geworden. „Wir haben das Schild an der Straße gesehen“, erinnert sich der 37-Jährige. Da ein Teil der Mitarbeiter aus Sanitz kommt, passe die neue Lage hervorragend.

Erschließung hat mehr als 3,4 Millionen Euro gekostet

Henrik Holtz, Bürgermeister von Roggentin Quelle: Ove Arscholl

Nichts dem Zufall überlassen hat hingegen Lukas Nitschkowski. Der 23-jährige Projektentwickler hat gezielt nach einem interessanten Grundstück gesucht und es in Roggentin gefunden. Hier hat er schließlich eine Halle mit drei Gewerberäumen errichtet, die er vermietet. „Das ist unser Kerngeschäft. Wir bauen und vermieten“, sagt er. Er hofft, dass schnellstmöglich viele Firmen ihren neuen Sitz beziehen: „Damit man Kontakte schließen und sich auch mal gegenseitig helfen kann“, sagt Lukas Nitschkowski. An dem Standort im Speckgürtel von Rostock schätzt er vor allem die Nähe zur Autobahn. In seiner Halle haben sich eine Servicefirma für Gasmotoren, ein Sanitärbetrieb und eine Firma für die Wartung von Dächern eingemietet.

Mehr als 3,4 Millionen Euro wurden in die Erschließung des neuen Gewerbegebiets investiert. Wir erhoffen uns durch die Ansiedlung natürlich irgendwann höhere Steuereinnahmen für die Gemeinde“, sagt Bürgermeister Henrik Holtz (51). Die Erschließung des Gebiets hat rund eineinhalb Jahre gedauert. Wo es einst nur Acker und Wiese gab, wurde monatelang gebuddelt und gebaut. Im Oktober wurde das erschlossene Gewerbegebiet übergeben.

Von Stefanie Adomeit