Rostock

Bevor im Laufe des Montags nach dem Sommerauftakt am Wochenende die ersten Gewitter über den Nordosten ziehen, luden die sommerlichen Temperaturen am Sonntag noch zum Verweilen an der frischen Luft ein. Der ADAC warnte zwischenzeitig vor vollen Straßen am Rückreisetag.

Ausflügler und Kurzurlauber haben am Sonntag auch in Mecklenburg-Vorpommern Sonne satt und sommerliche Temperaturen genießen können. Zahlreiche Besucher nutzten das warme Wetter, um etwa die Flaniermeile der Müritz Sail in Waren entlangzuschlendern. Der ADAC warnte derweil auf seiner Webseite vor Staus am Sonntag aufgrund des Rückreiseverkehrs nach dem langen Wochenende. Vor allem die Fernstraßen von und zu den Küsten galten als besonders belastete Strecken.

Teils kräftige Gewitter

Der Wochenstart bleibt nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts im Nordosten nach einer fast überall sternenklaren Nacht freundlich und trocken. Im Laufe des Montags ziehe es dann jedoch von Westen her zu und es sei mit teils kräftigen Gewittern zu rechnen.

Trotzdem bleibt es den Angaben zufolge bei Höchstwerten zwischen 25 und 32 Grad weiterhin warm. Zum Dienstag kühlt es sich ein wenig ab. Bei Sonne, Wolken und einer nur geringen Regenwahrscheinlichkeit bei bis zu 26 Grad bleibt es dennoch sommerlich warm im Nordosten.

Bernhard Schmidtbauer