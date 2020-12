Erste Pflegeheim-Bewohner in MV gegen Corona geimpft

Güstrow

Auch in Mecklenburg-Vorpommern haben am Sonntagvormittag die Corona-Schutzimpfungen begonnen. In einem Pflegeheim in Güstrow verabreichte ein Arzt eines mobilen Impfteams Bewohnern des Heimes erste Injektionen.

Wie ein Sprecher des Landkreises Rostock-Land sagte, hatten sich alle 38 Heimbewohner im Alter zwischen 70 und 100 Jahren zu der freiwilligen Impfung bereiterklärt. Im Laufe des Tages sollten auch in anderen Regionen des Landes die Impfteams mit der Arbeit beginnen.

10.000 Impfdosen zum Start in MV

Als erstes werden Bewohner in Senioren- und Pflegeheimen geimpft. Sie sind häufig über 80 Jahre alt, leiden oft unter Krankheiten und gelten damit bei einer Corona-Infektion als besonders anfällig für schwere Verläufe. Mitarbeiter der Seniorenheime und besonders gefährdetes Krankenhauspersonal sollen ebenfalls gleich zu Beginn geimpft werden.

Zum Impfstart am Sonntag hatten der Mainzer Impfstoff-Hersteller Biontech und der Pharmakonzern Pfizer knapp 10 000 Impfdosen in den Nordosten geliefert, die an die Impfzentren in Kreisen und kreisfreien Städten verteilt wurden.

Von RND/dpa