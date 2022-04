Erster Flohmarkt in Sievershagen nach Corona-Pause: Verkäufer weinen vor Freude

Sievershagen

Der kleine Miro will gar nicht mehr von dem rosa Spielauto absteigen. Für den fast dreijährigen Jungen sei der Flohmarkt wie ein „großer Abenteuerspielplatz“, wie Papa Michael Barkowski sagt. Die junge Familie aus Ahrenshagen bei Ribnitz geht regelmäßig auf Flohmärkte. „Hier sind die Sachen für Kinder günstiger“, so Barkowski. Mama Sabrina Naidowski ist fündig geworden: Für den Sohn einer Freundin hat sie Motorikwürfel gekauft.

Doch nicht nur für die Kleinen war gesorgt: Die Besucher hatten die Wahl zwischen Kleidung, Schallplatten von Rock und Heavy Metal, Dekororation oder bunten Service. Das Mittagessen lieferten verschiedene Food-Trucks.

Verkäufer weinten vor Freude

Der Flohmarkt am Sonntag war der erste seit Herbst 2021. Normalerweise veranstaltet Flohmaxx jede Woche einen Markt in Rostock – doch coronabedingt musste die Ware in den vergangenen Monaten in den Kartons bleiben. „Wir wollen den Menschen endlich wieder einen Teil des normalen Lebens zurückgeben“, sagt Veranstalterin Heike Köhler-Koolen.

Sie hätte vor Freude weinende Verkäufer gesehen, die sich in den Armen lagen. „Sie sind so glücklich, dass sie endlich wieder verkaufen können. Es entstehen hier Freundschaften zwischen Händlern und Kunden“, so Köhler-Koolen.

Orientalische Handarbeiten aus Rostock

Auch die Freundinnen Isabelle Lewing und Jennifer-Kira Wüstenberg haben am Sonntag ihren Stand aufgebaut. Sie verkauften unter anderem Makramee, das ist eine Knüpftechnik aus dem Orient. Daraus haben die beiden Schlüsselanhänger und Wandbehänge gebastelt. „Wie lange man daran sitzt, ist komplett unterschiedlich“, sagt Lewing. Mit der Handarbeit beschäftige sie sich erst seit der Pandemie. „Da brauchte man ein Hobby“, so die Rostockerin.

Isabelle Lewing und Jennifer-Kira Wüstenberg verkauften am Sonntag unter anderem Makramee, eine Handarbeitskunst. Quelle: Julia Kaiser

Auch Verkäufer Friedrich stand am Sonntag an seinem kunterbunten Stand. Auf den Tischen liegen Spielzeug, Bücher, Ansichtskarten und Porzellan. „Es sind Sachen von der Familie“, erzählt der Verkäufer. Was ihm an der Arbeit am meisten Spaß macht: das Gespräch mit den Kunden.

„Man muss nicht alles neu kaufen“

Die drei Freundinnen Julia, Antonia und Marika waren gekommen, um nach Schmuck und Klamotten Ausschau zu halten. Die Teenager freuen sich, dass auch am Sonntag etwas los ist. „Hier findet man Vintage-Kleidung, die es in den normalen Läden nicht gibt“, sagt Marika. Was ihr außerdem an Flohmärkten gefällt: die Nachhaltigkeit. „Man muss nicht alles neu kaufen“, so die 15-Jährige.

Auch Elke Krohn ist eine begeisterte Flohmarkt-Gängerin und freut sich, dass es am Ostsee-Park wieder losgeht. „Dass mehr Besucher als Händler hier sind, zeigt, dass die Leute trotz der Kälte aus dem Haus kommen wollen“, sagt die Marlowerin.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am Sonntag konnten die Besucher an etwa 100 Ständen um Ware feilschen. Auch wenn die genaue Anzahl schwer einzuschätzen sei, geht Köhler-Koolen von 3000 bis 4000 Besuchern aus. Der nächste von Flohmaxx organisierte Markt findet am 10. April am Globus in Roggentin statt.

Von Julia Kaiser