Rostock

Von wegen „leichte Schneedecke“. Kaum hat es in der Nacht zum Sonntag in Rostock geschneit, sind Kinder und Familien auf den Beinen, um die Stadt mit Schneemännern und Schneeengeln zu schmücken. Und nicht nur das:

Lovis Lara Boysen (25) geht mit den Pferden „Tonka“ und „Venni“ zwischen Rostock und Sildemow spazieren. „Die Pferde freuen sich über den Schnee“, sagt die junge Frau. Sie würden die Nasen in den Schnee stecken, Venni baue sogar kleine Schneehäufchen. „Wenn die Landschaft so anders aussieht, bekommen die Pferde große Augen und spitzen die Ohren“, sagt sie lachend. Die Motivation der Tiere sei spürbar und so ein Winterspaziergang ein guter Ausgleich für die Reittherapiepferde.

Zur Winterbildergalerie:

Zur Galerie Kaum hat es Sonntagsnacht ein wenig geschneit, werden in Rostock auch schon die ersten Schneemänner gebaut.

Von Ove Arscholl