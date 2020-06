Kröpeliner-Tor-Vorstadt

Essen, Trinken, Wohnen: Die neue Mensa und das neue Wohnheim an der Ulmenstraße sollen das Studieren in Rostock attraktiver machen. Am Montag erfolgte symbolisch der erste Spatenstich für das Bauprojekt des Studierendenwerkes Rostock-Wismar. Uni-Rektor Wolfgang Schareck sprach von einem besonderen Tag. „Nach acht Jahren Planung nimmt das Ulmicum immer mehr Gestalt an.“

Die zweigeschossige Mensa soll über 400 Plätze verfügen und pro Tag 1600 frisch gekochte Essen anbieten – es wäre damit die zweitgrößte Mensa in Rostock. Der Saal im Obergeschoss der neuen Mensa kann auch für Veranstaltungen und Prüfungen genutzt werden. Chefkoch Christoph Maykopf ist voller Vorfreude: „Mein Team und ich warten sehnsüchtig auf die neue Mensa. Wir wollen unseren Gästen eine gute Qualität bieten“, sagt der 37-Jährige.

Anzeige

Ministerin spricht von wegweisendem Konzept

Das angrenzende Wohnheim soll rund 70 Studierende in Zweier- und Dreier-WGs beherbergen. Landesbildungsministerin Bettina Martin ( SPD) spricht von einem guten, wegweisenden Konzept. Es entstehe ein toller Platz zum Leben und Lernen. „Was für ein Traum, hier zu studieren“, sagt Martin mit Blick auf das gesamte Ulmicum in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV). Bis 2025 investiert das Land hier insgesamt 60 Millionen Euro in neue Seminar-, Bibliotheks- und Institutsräume. Neben der Südstadt wird die KTV zum zweiten Zentrum der Uni Rostock.

Weitere OZ+ Artikel

Mensa-Chefkoch Christoph Maykopf freut sich auf das neue Mensagebäude an der Ulmenstraße. Quelle: OVE ARSCHOLL

Zuletzt gab es jedoch auch Kritik an den Mensa- und Wohnheim-Plänen. Der Ortsbeirat lehnte den Bauantrag ab. Zu glatt, zu modern sei der erste Entwurf gewesen, er habe zu wenig in die von schmucken Altbauten geprägte Ulmenstraße gepasst, so die Begründung. Die Stadtteilvertreter waren zudem unzufrieden mit der Öffentlichkeitsarbeit des Bauherren – die versprochene Beteiligung der Anwohner habe nicht funktioniert, hieß es.

Nach Kritik: Bauherr macht Zugeständnisse

Der Geschäftsführer des Studierendenwerkes, Kai Hörig, spricht rückblickend von unerwarteten Herausforderungen. Nach der Ablehnung im Ortsbeirat erklärte sich der Bauherr zu Zugeständnissen bereit – obwohl er es rechtlich gesehen nicht musste. Der neue Entwurf sieht nun einen Streifen aus rautenförmig angeordnetem Klinker entlang der Fassade vor. Eine ähnliche Banderole zierte das 2017 unter Protesten abgerissene Elisabethheim, das vorher 110 Jahre lang hier stand.

Erste Mensa mit Rolltreppe Die neue Mensa in der Ulmenstraße soll die erste bundesweit mit einer eigenen Rolltreppe werden. 400 Sitzplätze sind im ersten Geschoss vorgesehen, die Essenausgabe soll ins Erdgeschoss. In der Küche können täglich 1600 Essen frisch gekocht werden. Das angrenzende Wohnheim bietet 70 Plätze in Zweier- und Dreier-Wohngemeinschaften. Von rund 17 Millionen Euro Baukosten geht das Studierendenwerk für den Komplex aus, ein Teil davon sind Fördermittel. Die Fertigstellung des Neubaus ist für Herbst 2022 geplant. Auf dem Gelände sollen zwei geschützte Rotbuchen erhalten bleiben. Um sie herum entsteht eine große Baumschutzzone. Auch entschied sich das Studierendenwerk gegen eine Fällung der Magnolie im vorderen Teil des Grundstücks und pflanzte den Baum um.

In der Mensa selbst soll ein Zeitstrahl oder ein großes, historisches Foto an der Wand neben der Rolltreppe ins Obergeschoss an das Elisabethheim erinnern. Studierende und Mitarbeitende fahren dann sozusagen neben der „Betty“ mit ihren Tabletts hinauf zu den Tischen.

Studierende loben Projekt

Bei Studierenden-Vertretern treffen die zum Teil erbittert geführten Diskussionen um den Abriss des Elisabethheims auf Unverständnis. „Wir freuen uns, dass hier bezahlbarer Wohnraum entsteht und das Bauprojekt nun aktiv angegangen wird“, sagt Sara Klamann, Vorsitzende des Allgemeinen Studierenden-Ausschusses der Universität Rostock (Asta). Ein weiterer Pluspunkt sei der barrierefreie Zugang zu den Zimmern.

Sara Klamann (24) ist Vorsitzende des Allgemeinen Studierenden-Ausschusses der Universität Rostock (Asta). Quelle: André Horn

Die 70 geplanten Wohnheim-Plätze an der Ulmenstraße können jedoch nur ein Anfang sein, sagt der stellvertretende Asta-Vorsitzende, Philipp Leist. Denn aktuell fehlen in Rostock rund 550 Wohnheim-Zimmer – vor allem für ausländische Studierende. „Es ist daher wichtig, dass es nicht nur bei diesem Projekt bleibt“, so Leist.

Wettbewerb um Studierende

Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) sieht das ähnlich. Die Hansestadt habe bisher großen Erfolg bei ausländischen Studierenden gehabt – doch dies sei durch die Corona-Pandemie in Gefahr geraten. „Der Wettbewerb um die Studierenden wird strenger, dem müssen wir uns stellen“, sagt Madsen. Der fehlende Wohnraum für die Hochschüler sei dabei ein großes Problem, so der OB.

Kai Hörig vom Studierendenwerk betont, dass die Bedingungen im Umfeld des Studiums entscheidend für die Wahl des Studienortes sind. „Eine wichtige Rolle spielen hier die Lebenshaltungskosten sowie moderne Mensen und Wohnheime, die bezahlbar sein müssen“, so Hörig.

Lesen Sie auch

Über den Autor

Von André Horn