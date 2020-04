Rostock

Absperrband ziert den Außenbereich, an der Tür weist ein großes Schild darauf hin, dass mindestens 1,5 Meter Abstand zu halten sind, drinnen sind die Gänge durch Klebestreifen in zwei Hälften unterteilt, Pfeile weisen den Weg: Die Anne-Frank-Kita der Volkssolidarität im Rostocker Stadtteil Reutershagen ist gut vorbereitet am ersten Tag mit erweiterter Notbetreuung.

Heute sind 58 Kinder da – 35 mehr als noch vergangene Woche. Im Vergleich zu den 225 Kindern, die sonst durch die Kita toben, erscheint das wenig. Aber: „Alles unter Berücksichtigung der derzeitigen Vorschriften zu organisieren, war eine riesige Herausforderung“, berichtet Leiterin Silke Jürß (53). Nur zwei bis fünf Kinder werden momentan zusammen betreut – in neun Kindergarten- und vier Krippengruppen. Räumlich sei das im Moment noch machbar, nur personell musste eine andere Kita der Volkssolidarität bereits aushelfen. „Einige unserer Mitarbeiter fallen weg, weil sie zur Risikogruppe gehören oder ein Attest haben. Wir brauchen aber 26 Erzieher, zwei pro Gruppe. Einen in der Früh- und einen in der Spätschicht“, erklärt Jürß. Nur so könne gewährleistet werden, dass alle Kinder konstant von denselben Mitarbeitern betreut werden.

Feste Zeiten zum Bringen und Abholen

Nach dem Stress der vergangenen Woche, konnte Jürß an diesem Morgen entspannt zur Arbeit kommen: „Alles ist geregelt und jeder gut informiert.“ Neben den Klebestreifen auf den Böden, die auf den einzuhaltenden Abstand hinweisen, befinden sich überall Zettel mit den Verhaltensregeln. „Die Eltern sollen sich gleich beim Betreten die Hände desinfizieren und dann mit ihren Kindern Hände waschen gehen. In den Garderoben sind maximal zwei Erwachsene gleichzeitig erlaubt“, erzählt die Leiterin. Damit sich die Eltern möglichst nicht begegnen, wurden vorab Zeiten zum Bringen und Holen abgesprochen. Heute habe das einwandfrei geklappt. „Die Mamas und Papas sind uns gegenüber sehr wohlwollend und wissen unsere Arbeit nach der langen Zeit zu Hause umso mehr zu schätzen“, freut sich Jürß.

Abgetrennte Spielbereiche im Freien

Einige Kinder spielen bereits am Morgen draußen. Hier sind mehrere Bereiche abgetrennt. „Wir haben einen Zeitplan erstellt, wer wann rausgeht und für die Eltern einen Plan, in welchem Abschnitt sie ihre Kinder finden“, erklärt die Leiterin. Ob die Kleinen sich an die Absperrungen halten, sei fraglich, aber immerhin habe man die Vorschriften umgesetzt. Wie auf Kommando entwischt in diesem Moment ein Mädchen in die Nachbar-Spielfläche. Erzieherin Sylvia Eilek (56) sieht es gelassen: „Wir sind gerade mit vier Kindern alleine. Da will ich ihnen auch nicht ständig sagen, ihr dürft das nicht. Für die Kleinen ist das sehr unverständlich und wir alle müssen uns erst an die Situation gewöhnen.“

„Wie viel sind 1,50 Meter?“

Auch das Frühstück sei für Eilek komplizierter gewesen als sonst, denn die Kinder sitzen so weit auseinander, dass sie ständig von A nach B springen müsse. „Es ist sicher ein anstrengenderes Arbeiten mit all den Regeln“, fühlt Leiterin Jürß mit ihren Kollegen mit. Aber die momentane Situation habe auch etwas Gutes, wie Heilerzieherin Anke Schimmler (51) weiß: „Ich genieße es, dass nur so wenige Kinder da sind. Man kann viel individueller auf sie eingehen.“ An diesem Tag hat sie nur einen Jungen und ein Mädchen zu betreuen. Was ihr besonders positiv auffällt ist, dass die Kinder schon mit sehr viel Wissen über Corona in die Kita kommen. „Sie ermahnen sich sogar gegenseitig Abstand zu halten“, schmunzelt Schimmler. Und Jürß erzählt: „Letzte Woche gab es eine witzige Situation als ein Mädchen gefragt hat, wie viel 1,50 Meter sind. Da hat sich ihre Erzieherin hingelegt und gesagt, so weit wie ich lang bin.“

Experimente mit Wasser, Pfeffer und Seife

Spielerisch bringen die Mitarbeiter den Kindern außerdem bei, wie wichtig Händewaschen ist. „Wir machen Experimente mit ihnen. Zum Beispiel Pfeffer in Wasser geben und dann einen Finger mit Seife hineintunken. Der Pfeffer entfernt sich vom Finger, so wie das Virus von der Hand beim Waschen“, erklärt die Leiterin. In den Krippengruppen haben die Erzieher andere Methoden, um die Kinder bei der Hygiene bei Laune zu halten, so wie Maria Weber (31): „Ich singe mit ihnen.“ Gerade bei den Ein- bis Dreijährigen sei der Wiedereinstieg in die Kita ohnehin wie eine neue Eingewöhnungszeit. „Meine drei haben sich bisher aber gut geschlagen. Es flossen nur ein paar Tränchen“, meint Weber optimistisch.

290 Anträge individuell geprüft

Die größte Herausforderung im Vorfeld war es, alle Notbetreuungs-Anträge zu prüfen, wie Bereichsleiterin Kathleen Lührs (49) erzählt: „290 sind allein vergangene Woche für alle Kitas der Volkssolidarität in Rostock eingegangen.“ Da das Jugendamt bei der Flut von Anfragen nicht mehr hinterhergekommen ist, lag es in der Verantwortung der Träger, zu schauen, wer berechtigt ist. „Wir haben alle Anträge individuell geprüft, recherchiert, zum Beispiel Firmen gegoogelt und versucht nach bestem Wissen und Gewissen zu entscheiden“, berichtet Lena Balzat (38), Fachberaterin der Volkssolidarität Rostock. Auch jetzt gebe es immer noch neue Anträge, wie Lührs sagt: „Wir sind eigentlich jetzt schon von einer höheren Kinderanzahl ausgegangen, aber es werden sicher weitere dazukommen.“

Tägliche Meldung ans Jugendamt

Auf Masken wird in der Anne-Frank-Kita verzichtet. „Wir stellen es unseren Mitarbeitern frei. Zwar haben Kollegen zu Hause welche genäht, bisher möchte sie aber keiner aufsetzen, was pädagogisch gesehen auch besser ist“, meint Frank Scherer, Geschäftsführer der Volkssolidarität Rostock. Die anfängliche Angst unter den Kollegen habe sich mittlerweile gelegt. „Heute haben sich einfach nur alle aufeinander gefreut – Erzieher und Kinder“, erzählt Leiterin Jürß zufrieden und muss wieder an die Arbeit, denn bis um 11 Uhr muss nun täglich ans Jugendamt gemeldet werden, wie viele Kinder in jeder Einrichtung anwesend sind.

