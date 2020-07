Urlauber ohne Auto – jedenfalls direkt vor der Hotel-Tür: Als erstes Ostseebad in MV – von Hiddensee abgesehen – will Warnemünde Autos aus dem Ortskern verbannen. Geparkt werden soll am Stadtrand, mit dem Bus geht es dann ans Meer. Auch Binz und Boltenhagen, Kühlungsborn und Heringsdorf planen ähnliche Konzepte.