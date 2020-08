Rostock

Laute Rockmusik ertönt im Rostocker IGA Park. Nach langer Pause gibt es am Freitagabend erstmals wieder Live-Konzerte in Schmarl. Die Berliner Band „Berluc“ eröffnet mit „Hallo Erde, hier ist Alpha“ vor knapp 100 Zuschauern den ersten „ Ostrock Spezial“-Abend. Zur Setlist der Rocker gehören außerdem „No Bomb“ und „Die Erde lebt“.

„Es ist so schön, dass ihr hier seid“, sagt Sänger Ronnie Pilgrim. Auch Schlagzeuger Dietmar Ränker freut sich, wieder vor Publikum aufzutreten. „Ich genieße das richtig. Die Location ist super. Das Publikum ist auch gut drauf“, sagt der 81-Jährige. „Dafür, dass es relativ wenig Besucher sind, ist es sehr laut hier. Das gefällt mir.“

Anzeige

Das wöchentliche OZ-Corona-Urlaubs-Update als Newsletter Jetzt neu: Wir bieten Ihnen gebündelt alle News und Tipps rund um den Urlaub in MV in Corona-Zeiten. Der Newsletter kommt jede Woche am Donnerstag gegen 10 Uhr in Ihr E-Mail-Postfach. Ganz einfach hier anmelden!

Fan reist aus Nordrhein-Westfalen an

Extra für „Berluc“ angereist ist Michael Schmitz. „Ich bin heute Morgen um sieben Uhr losgefahren“, sagt der Nordrhein-Westfale, der seit 1995 großer Fan ist. Nach dem Konzert nutzt er die Gelegenheit, seine Schallplatten signieren zu lassen. „Ich hab selten so eine gute Live-Band erlebt“, sagt der Fan.

Weitere OZ+ Artikel

Auch die anderen Besucher freuen sich über den Konzert-Neustart nach dem Corona-Lockdown. Sie schunkeln im Takt zur Musik, singen laut mit, klatschen. Allen ist die Freude über diese Veranstaltung anzusehen. „Ich bin Festivalgängerin und vermisse das diesen Sommer sehr“, sagt Cornelia Wiechmann. Die Veranstaltung ist für die Frau aus Laage eine schöne Abwechslung in Corona-Zeiten. „Endlich wieder rausgehen, Freunde treffen, feiern, Party machen“, sagt sie.

Ihre Freundin Christina Zschüchner stimmt zu. „Das fehlt. Ich freue mich auf den Abend“, sagt sie. „Ich höre gern Schlager. Das macht gute Laune und man kann gut mitsingen.“

Lesen Sie auch: Buga 2025: Rostock plant Spielplatz der Superlative im Iga-Park

Die Nachhol-Jugendweihen in MV beginnen – Mahnung zur Vorsicht bei Familienpartys

„Wir sind konzertsüchtig“

Neben „Berluc“ treten auch Roland-Kaiser-Double Steffen Heidrich und die Karat-Tribute-Band „ Seelenschiffe“ auf. „Ich freue mich sehr auf Musik von Roland Kaiser“, sagt Stefanie Lonke aus Warnemünde. „Ich kenne viele Songs von ihm.“ Und so singt die Rostockerin bei Hits wie „Joana“, „Schachmatt“ und „Sie ließe sich so gerne fallen“ textsicher mit.

Norbert Wessel hält es schon seit Beginn des Abends nicht auf seinem Platz. Der Rostocker klatscht fröhlich in die Hände und tanzt vor seinem Platz in der zweiten Reihe im Takt der Musik. „Wir sind regelrecht konzertsüchtig“, sagt seine Ehefrau Christine Wessel. „Wir wohnen direkt um die Ecke in Groß Klein und sind eigentlich sehr oft bei Konzerten hier.“ Gut gelaunt stößt das Paar auf den Abend an. „Wir hatten Karten für viele Veranstaltungen in diesem Sommer. Aber das wurde alles abgesagt“, sagt Norbert Wessel traurig. „Das ist schon eine schwierige Zeit.“

Das Paar besucht nicht nur Konzerte in Rostock. „Auf Rammstein in Leipzig hatten wir uns auch gefreut“, sagt Wessel. „Hotel und Zug waren schon gebucht, die Karten gekauft. Und dann fällt das aus.“ Eigentlich wäre das Paar an diesem Wochenende bei einer Hochzeit gewesen. „Aber die wurde abgesagt. Die Veranstaltung heute ist eine schöne Abwechslung.“

Bildergalerie: So war der Freitagabend

Zur Galerie Eindrücke von Freitagabend

Maskenpflicht und Registrierung

Dafür nimmt der Musikliebhaber auch die coronabedingten Einschränkungen in Kauf. Auf dem Weg zum Platz müssen die Besucher Mund- und Nasenschutz tragen, am Eingang hinterlassen sie ihre Daten und desinfizieren ihre Hände. „Das ist völlig in Ordnung, wenn ich dafür wieder öfter zu Konzerten gehen kann“, sagt Wessel.

Andere Rostocker sind da zurückhaltender. Der Ansturm auf die Karten war sehr verhalten. 90 Tickets wurden für den ersten Abend verkauft. 120 für den Sonnabend (Stand Freitagabend). „Ich hätte nicht gedacht, dass die Menschen so zurückhaltend sind“, sagt Organisator Mathias Zöller von Weissbrot Concerts etwas enttäuscht. Er hofft, dass für den Sonnabend noch Spontanentschlossene vorbeikommen.

Zöller plant zudem bereits die nächste Veranstaltung. Am 3. Oktober soll Beatrice Egli im Iga Park auftreten.

Von Katharina Ahlers