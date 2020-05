Erstes Netzwerken nach Corona-Pause: Branchenfrühstück in Rostocker Stadthalle

Auftakt in der Rostocker Stadthalle: Am 19. Mai hat die erste Netzwerkveranstaltung nach wochenlanger Corona-Zwangspause stattgefunden. Vier Rostocker gewährten beim 23. Branchenfrühstück des Wirtschaftsnetzwerks Region Rostock Marketing Initiative tiefe Einblicke in die derzeitige Krisenbewältigung.