Erstes Volksfest der Saison: So schön war der Rostocker Ostermarkt

Stadtmitte

Bunte Stände mit Handwerk, Leckereien und Fahrgeschäfte – vom Kröpeliner Tor bis zum Neuen Markt hat der diesjährige Ostermarkt wieder zahlreiche Besucher in mehr als zwei Wochen angelockt. Den ersten feierlichen Markt ohne Besucher- oder Zugangsbeschränkungen seit Pandemiebeginn hat auch Familie Falter für einen Ausflug am Ostermontag genutzt. Die Fünf sind extra aus Gnoien angereist. „Wir haben perfektes Wetter für unseren Osterausflug, der Markt ist einfach nur toll vor allem für die Kinder wird hier sehr viel geboten“, sagt Christine Falter. Die 63-Jährige hatte ihren Mann Klaus und die Enkelkinder Fynn und Enja mitgebracht.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

18 Tage lang war der Rostocker Ostermarkt geöffnet. Nur am Karfreitag blieb er geschlossen. Den Besuchern waren die Erleichterungen – es gab keine 3G- oder 2G-Regelung, wie es noch beim Weihnachtsmarkt der Fall war – anzusehen. Traditionell gab es eine Ostereiersuche für die Kleinen und am Vormittag des Ostermontag den Freiluft-Schaustellergottesdienst mit Pastorin Elisabeth Lange von der Marienkirche und Lichtenhagens Gemeindepädagoge Phillip Dingler. Die Schausteller und Schaustellerinnen des Rostocker Ostermarktes bekamen traditionell ihren Reisesegen für die kommende Saison. Musikalisch begleitet wurde der Gottesdienst vom Ökumenischen Bläserkreis unter der Leitung von Matthias Schmidt. In der Hansestadt steht als nächstes der Pfingstmarkt auf dem Programm. Er soll nach aktueller Planung vom 3. bis 6. Juni am Rostocker Stadthafen stattfinden.

Von Michaela Krohn