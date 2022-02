„Es ist verrückt“: Rostocker OB Madsen kritisiert bei Markus Lanz deutschen Bürokratie-Unsinn

Hamburg/Rostock

ZDF-Talkmaster Markus Lanz konnte sich am Donnerstag über einen Stammgast in seinem Studio freuen: Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen durfte sich einmal mehr darüber auslassen, was in der deutschen Bürokratie im Umgang mit der Corona-Pandemie falsch läuft und was sein Heimatland Dänemark besser macht.

Madsen kritisierte vor allem, dass die Rostocker Bürger durch ständig neue Entscheidungen und falsche Versprechungen verunsichert würden. „Wir sprechen davon, dass Menschen, die geimpft sind, zum Fußball oder zum Weihnachtsmarkt dürfen, und dann dürfen sie es doch nicht.“

Hoffnungskerze wird ausgepustet

Der Rostocker Weihnachtsmarkt war im November unter strengen Corona-Sicherheitsmaßnahmen mit 2G-Plus-Regelung eröffnet worden und musste dann doch auf Geheiß aus Schwerin schließen. „Die Experten sagen, dass es draußen keine Ansteckungsgefahr gibt und trotzdem schließen wir die Fußballstadien.“

Madsen verglich die Hoffnung auf ein Ende der Corona-Maßnahmen mit einer Kerze: „Immer wenn die Menschen ein bisschen Hoffnung haben, wird die Kerze ausgepustet.“

Impfen für Helene Fischer

Madsen klärte auch ein von Markus Lanz in der Vorstellungsrunde gestelltes Rätsel auf: Was hat Helene Fischer mit der Corona-Situation in Rostock zu tun? Mehrere Krankenschwestern im Südstadtklinikum hätten sich gegen Corona impfen lassen, weil sie zu einem Konzert der Schlagersängerin wollten, für das man geimpft sein musste, so der OB.

„Es geht mir nicht um die Motivation, warum sich jemand impfen lässt“, so Madsen, aber wenn es funktioniere „könnte Helene Fischer von mir aus jede Woche nach Rostock kommen.“

Aufgaben nicht verstanden

Er wisse bis heute nicht, wer in Rostock geimpft ist und wer nicht, weil nicht der Wohnort der Geimpften erfasst werde, sondern die Postleitzahl des Impfortes, klagte der Oberbürgermeister. Bei der digitalen Erfassung der Corona-Daten auf Papier sei man noch immer bei der ersten Pandemiewelle.

Gleichzeitig werde ausgerechnet jetzt, wo die Verwaltungen ohnehin schon mit Corona überfordert seien, der alte Pkw-Führerschein durch den neuen ausgetauscht. „Es ist total verrückt: Tausende Deutsche tauschen gerade Papierführerscheine durch Plastikkarten aus. In zwei Jahren werden die ohnehin wieder durch eine App ersetzt“, so Madsen. „Wir haben total die Aufgaben nicht verstanden.“

Von Axel Büssem