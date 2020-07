Es pfeift noch immer an Seefahrtschule in Warnemünde: Kampf gegen die Feuertreppe

Warnemünde

Noch immer hat Gisela Ahrens keine Ruhe. Denn bei gewissen Witterungsverhältnissen pfeift und quietscht es von der Seefahrtsschule. Dieser Zustand besteht, seitdem die Feuertreppe 2017 an der Zweigstelle der Wismarer Hochschule 2017 gebaut wurde (die OSTSEE-ZEITUNG berichtete). Und obwohl das Staatliche Bau- und Liegenschaftsamt Rostock sich damals noch optimistisch gezeigt hat, im Frühjahr eine Lösung präsentieren zu können, besteht das Problem noch immer.

„Nachdem der Beitrag in der Zeitung erschienen war, erhielt ich viel Zuspruch von Nachbarn und Anwohnern“, sagt Ahrens. Die Hoffnung war groß, dass der regelmäßigen Lärmbelästigung endlich ein Ende gesetzt werden könne. Sogar die Behörde habe sich bei ihr gemeldet. „Das war eine ziemlich lange Antwort.“ Der Tenor wäre jedoch ein anderer als die öffentliche Antwort gewesen. „Wie die OZ berichtet hat, wollen sich spezielle Akustiker um die Lokalisierung der Geräuschquelle kümmern. Uns wurde aber vermittelt, dass die entsprechenden Geräte schwer zu beschaffen seien und dass dies dauere.“

Hartnäckigkeit soll sich auszahlen

Dabei könne es doch nicht so schwer sein, bei entsprechenden Windverhältnissen Akustiker oder Ingenieure dort vorbeizuschicken, meint Eckhard Breddin. Und der Lebenspartner von Gisela Ahrens muss es wissen. Schließlich war er bis zum Jahr 2012 noch im gleichen Amt tätig. „Ich war Sachbearbeiter für Grundsatzfragen und habe da auch solche Beschwerden bearbeiten müssen“, sagt der 73-Jährige. Aus eigener Erfahrung weiß er: „Man muss mit seinem Anliegen schon hartnäckig bleiben, sonst geht das unter.“

Das ist auch seiner Partnerin bewusst. Denn Ahrens, die bereits einmal in Erwägung gezogen hatte, die Wohnung zu wechseln, hat sich nun umentschieden: „Ich möchte bleiben und dafür kämpfen, dass diese Belästigung ein Ende findet – nicht nur für mich, sondern auch für die anderen Anwohner.“

Laut wie ein Kammerkonzert

Aufgrund eines Sturzes mit seinem Rad und einer daraus resultierenden Beckenprellung ist Breddin derzeit auf die Hilfe seiner Partnerin angewiesen. „Im Moment lebe ich zu 75 Prozent bei ihr.“ Und dabei bekommt er die Lärmproblematik am eigenen Leib zu spüren. „Vor allem in der Nacht ist es schlimm. Der Pfeifton wechselt ständig die Frequenz. Man wird nervös und wartet regelrecht auf die nächste Attacke.“

An Schlaf sei da kaum zu denken. „Ich habe mit einer App die Lärmbelastung mal gemessen. Der Ausschlag ging hoch bis 88 Dezibel.“ Zum Vergleich: Ein Kammerkonzert könne eine ähnliche Lautstärke erzeugen. Ab Windstärke fünf aus Nordwest/West sei das Geräusch deutlich zu vernehmen.

Von verärgerten Anwohnern und Wohnungsumbauten

Auch Silke Griebenow (Name v. Red. geändert) lebt in direkter Nähe der Schule. „Wir sind erst im Dezember hier eingezogen. Vor 14 Tagen haben wir uns entschieden, die Raumaufteilung noch mal umzukrempeln.“ Denn bis dahin befand sich das Schlafzimmer noch an der Frontseite des Hauses und damit direkt in der „Geräuschschneise“. Dort habe sie es aufgrund der regelmäßigen Lärmbelästigung nicht mehr ausgehalten. „Jetzt befindet sich das Schlafzimmer Richtung Hof. Hier ist es ruhiger“, sagt die Anwohnerin.

Sogar noch ein paar Meter weiter Richtung Ortskern ist das Problem präsent. Sieglinde Francke lebt bereits seit über 60 Jahren in der Kirchnerstraße. „Ich höre die Windgeräusche auch. Das ist wirklich sehr ärgerlich.“ Als sie vor geraumer Zeit einmal Besuch von ihrer Tochter hatte, habe diese auch nicht schlecht gestaunt. „Sie hat das gehört, gelacht und meinte, es sei ganz leicht zu beheben.“ Ihre Tochter arbeitet in Neuseeland nämlich für eine Schallschutz-Firma. „Wenn dort solche Probleme auftreten, gehen die Anwohner wohl schnell gegen so was vor.“

Gitterroste, Rohrenden oder Stahlhohlprofile?

Noch im März hatte Carmen-Alina Botezatu, Leiterin des Staatlichen Bau- und Liegenschaftsamtes Rostock, Optimismus verbreitet. Man hatte bis zu diesem Zeitpunkt bereits versucht, die Löcher in den Stahlhohlprofilen und Rohrenden abzukleben. Ohne Erfolg. Ein zu Rate gezogenes Akustikbüro vermutete die Geräuschursache in den scharfen Kanten der Gitterrostpodeste und -stufen. Eine Untersuchung mit einer akustischen Kamera sollte demnach für Klarheit sorgen. „Wir gehen davon aus, dass wir noch in diesem Frühjahr Untersuchungsergebnisse erhalten werden und damit einen Lösungsvorschlag erarbeiten können“, sagte Botezatu damals. Was seitdem wirklich passiert ist?

„Durch Corona ist es auch hier zu Verzögerungen gekommen“, sagt Botezatu. Sie könne den Ärger der Anwohner nachvollziehen und versichert, dass man weiterhin nach einer Lösung suche. „Die Gutachten sind beauftragt. Sobald wir mehr wissen, werden alle informiert.“ Auch ein Rückbau der Feuertreppe sei nicht auszuschließen.

Von Moritz Naumann