Immer wieder kommt es am Bahnhof in Warnemünde zu heftigen Auseinandersetzungen. Erst am vergangenen Wochenende wurde ein Mann bei einer Schlägerei an den Gleisen schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter feierte zuvor bei einem Junggesellenabschied. Polizeiangaben zufolge waren beide Beteiligten alkoholisiert. Der Fall erinnert an einen Streit am Himmelfahrtstag am selben Bahnhof vor acht Jahren.

Am 2. Juni 2011 wurde ein 44-jähriger Familienvater mit einem Schlag von hinten schwer verletzt und starb kurz darauf an Hirnblutungen. Auslöser für die Auseinandersetzung war ein Bollerwagen. Der 24-jährige Täter wurde wegen Totschlag zu vier Jahren und acht Monaten Haft verurteilt.

Rund 5 000 Reisende passieren durchschnittlich den Bahnhof in Warnemünde pro Tag. „Um die Sicherheit der Reisenden zu erhöhen, bestreifen Mitarbeiter der DB Sicherheit regelmäßig den Bahnhof“, teilt ein Sprecher der Deutschen Bahn mit. Wo diese genau eingesetzt werden, werde unter anderem mit der Bundespolizei abgestimmt. In den Monaten April bis Oktober setzt die Bahn zudem auf Servicepersonal im Ostseebad, welches zusätzlich für ein Sicherheitsgefühl sorgen soll.

Weniger Körperverletzungen an deutschen Bahnhöfen

Deutschlandweit hat die Bundespolizei im Jahr 2018 11 308 Körperverletzungen an Bahnhöfen registriert. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl leicht zurückgegangen. 2017 wurden den Angaben der Bundespolizei zufolge 11 605 Fälle von Körperverletzung gezählt, 2016 waren es 12 028. Davor lag die Zahl der Fälle allerdings niedriger bei 10 483.

Insgesamt hat die Bundespolizei in den vergangenen Jahren weniger Straftaten an Bahnhöfen festgestellt: Waren es 2016 noch 165 043, sank die Zahl im Jahr 2017 auf 139 622. Die am häufigsten vorkommende Straftat an Bahnhöfen in Deutschland ist Diebstahl. Auch diese Fälle waren rückläufig: Die Bundespolizei zählte 30 094 Diebstähle im vergangenen Jahr – nach 35 261 Fällen 2017.

Debatte über Sicherheit

Nach dem gewaltsamen Tod eines achtjährigen Jungen in Frankfurt am Main ist bundesweit eine Debatte über die Sicherheit an Bahnhöfen entbrannt. Die Deutsche Bahn hat reagiert und eine neue Projektgruppe für mehr Sicherheit ins Leben gerufen. Auch die Bundespolizei hat angekündigt, mehr Präsenz auf stark genutzten Bahnhöfen zu zeigen, um dort den Schutz vor Gewaltstraftaten zu erhöhen.

Am 29. Juli hatte ein 40 Jahre alter Mann eine Mutter und ihren achtjährigen Sohn im Frankfurter Hauptbahnhof vor einen einfahrenden Zug gestoßen. Der Junge wurde von dem ICE überrollt und getötet. Die Mutter konnte sich retten. Eine Woche zuvor hatte ein 28-Jähriger in Voerde am Niederrhein eine 34-Jährige vor einen einfahrenden Zug gestoßen und getötet.

Bahnhöfe in MV sind sicher gebaut

Nach Angaben der Bahn entsprechen alle Bahnhöfe in MV zumindest baulich weitgehend den bestehenden Sicherheitsvorgaben. „An nahezu allen Bahnhöfen sind die Bahnsteige eben, stabil und haben keine Stolperfallen“, sagt Sprecher Holger Bajohra. An Bahnhöfen, durch die schnelle Züge wie Intercitys oder ICE nur durchfahren, seien die Bahnsteige mit Schraffierungen am Boden und weißen Streifen markiert. So soll erreicht werden, dass Wartende weit genug zurücktreten, um nicht vom Sog mitgerissen zu werden. Von den 180 Bahnhöfen im Land seien zudem 60 videoüberwacht – mehr sei aus Datenschutzgründen schwierig.

