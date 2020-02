Zeugen haben sich am Donnerstagmittag sorgen um einen Mieter in Güstrow (Landkreis Rostock) gemacht, weil sein Brandmelder piepte und Brandgeruch in der Luft lag. Dann der Schreck: Der 52-Jährige öffnete die Tür mit einer vermeintlichen Waffe in der Hand. Er war stark alkoholisiert.