Essen zum Mitnehmen sorgt für mehr Müll auf Rostocks Straßen 

Stadtmitte

Der mit Abstand beste Burger, die mit Abstand beste Currywurst oder der mit Abstand beste Kaffee: Wegen der Corona-Beschränkungen bieten immer mehr Rostocker Gastronomen Essen und Getränke zum Mitnehmen an. Die Speisen dürfen jedoch erst in einem gewissen Abstand zu den Lokalen verzerrt werden. Die Folge: Die Verpackungen landen in den öffentlichen Müllbehältern – oder auch mal daneben.

Zum Beispiel am Brink in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt. Hier liegen Mittwochfrüh Papp-Becher, Papier-Servietten und Alu-Folie neben einem übervollen Papierkorb auf dem Boden. Ein Bild, das Frank Schmidt und Reinhold Stumpf von der Rostocker Stadtentsorgung häufiger sehen. Die beiden leeren jeden Morgen die Papierkörbe in der Innenstadt. „Zur Zeit fällt viel Verpackungsmaterial an, darunter Pizza-Kartons“, sagt Stumpf. Besonders betroffen seien der Doberaner Platz oder der Stadthafen. „Überall dort, wo es viel Außer-Haus-Verkauf gibt“, so der 51-Jährige.

Anzeige

Weitere OZ+ Artikel

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Mehr als 2000 Papierkörbe in der Stadt

Am Brink in Rostock liegt neben einem vollen Mülleimer Abfall herum. Quelle: OVE ARSCHOLL

Das Rostocker Umweltamt bestätigt die Tendenz: „Infolge der eingeschränkten Bewirtschaftung von Bäckereien und Gaststätten führt ein vermehrter Verbrauch von Mehrwegverpackungen zu einer höheren Auslastung der öffentlich bereitgestellten Papierkörbe“, antwortet die Behörde auf OZ-Nachfrage. Laut Steffen Böhme, Sprecher der Stadtentsorgung, sind aufgrund des höheren Müllaufkommens am Markt Reutershagen bereits zwei zusätzliche Behälter aufgestellt worden.

Insgesamt gibt es in der Hansestadt 2068 Papierkörbe und 28 Bodenbehälter. „Die Entleerungshäufigkeit richtet sich nach Standort und Frequentierung der einzelnen Behälter“, sagt Umweltsenator Holger Matthäus (Grüne). Die Papierkörbe werden täglich bis einmal wöchentlich geleert. In der Saison von Anfang April bis Ende September ist die Rostocker Stadtentsorgung damit beauftragt, die Behälter in der Innenstadt und in Warnemünde zweimal täglich zu leeren.

Zwei telefonische Beschwerden

Ein Großteil des in der Innenstadt anfallenden Mülls besteht aus Einwegverpackungen von Getränken und Mahlzeiten zum Mitnehmen. Quelle: Ove Arscholl

Zur Verbesserung von Ordnung und Sauberkeit sind darüber hinaus in der Saison sechs Handreiniger unterwegs, wie Matthäus weiter mitteilt. „Sie sind in der Innenstadt, in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt/Neptunpromenade, Petriviertel/Holzhalbinsel, Warnemünde, Reutershagen sowie im Nordosten und im Nordwesten der Stadt im Einsatz“, sagt der Senator. Die Handreiniger sollen zügig auf festgestellte Verunreinigungen und Nebenablagerungen an Papierkörben reagieren.

Auf dem Internet-Meldeportal www.klarschiff-hro.de seien bisher keine Beschwerden über Verunreinigungen durch überquellende Abfallbehälter eingegangen. Bürger hätten sich jedoch zweimal telefonisch über Missstände beklagt. „Die Beschwerden wurden umgehend bearbeitet und die Leerung der Papierkörbe im Rahmen eine Sonderleerung bei der Stadtreinigung beauftragt“, so Matthäus.

Entspannung ab Wochenende erwartet

Aus Sicht von Steffen Böhme könnte sich die Lage schon ab dem Wochenende wieder ändern. „Wir haben die Hoffnung, dass sich die Situation entspannt, wenn die Gaststätten öffnen dürfen“, so der Stadtentsorgungssprecher.

Unabhängig von der Coronakrise sind bei dem Unternehmen acht Mitarbeiter jeden Tag mit der Entleerung der Papierkörbe beschäftigt. Hinzu kommen die sechs Handreiniger. „Das klappt gut“, sagt Böhme.

Zahl der Sperrmüll-Anmeldungen sinkt wieder

Auch in Rostocks Privat-Haushalten hat seit Ausbruch der Krise das Müllaufkommen zugenommen. „Wir haben teilweise mehr Gewicht in den Behältern“, berichtet Böhme. Viele Vermieter haben bereits auf die Entwicklung reagiert und die Leerungshäufigkeit von einmal auf zweimal wöchentlich erhöht.

Beim Sperrmüll hat sich die Anzahl der Anmeldungen hingegen im April wieder reduziert, nachdem es hier im März einen deutlichen Anstieg gab. „An den Abhol-Stellen liegt aber immer noch mehr als sonst“, so Böhme.

Lesen Sie auch

Über den Autor

Von André Horn