Essensversorger Vielfaltmenü will in MV vorgeschriebenen Mindestlohn zahlen

Der Essensversorger Vielfaltmenü GmbH will in MV bei neuen Verträgen den gesetzlich vorgeschriebenen Vergabe-Mindestlohn zahlen. Das teilte Geschäftsführer Heiko Höfer am Mittwoch mit. Er reagierte damit auf einen Bericht der OSTSEE-ZEITUNG, wonach das Unternehmen wegen zu geringer Löhne künftig möglicherweise keine öffentlichen Aufträge für die Versorgung von Schulen und Kitas mehr erhalten könnte.

Höfer betonte allerdings, bestehende Verträge seien von dem Vergabe-Mindestlohn nicht betroffen. Die Landesregierung hatte am Dienstag beschlossen, dass Unternehmen, die in MV von der öffentlichen Hand beauftragt werden, ihren Mitarbeitern ab 1. Oktober mindestens 10,55 Euro pro Stunde bezahlen müssen.

Mindestlohn für Hilfskräfte

Bei Vielfaltmenü, Nachfolger des bisherigen Versorgers Sodexo, verdienen Hilfskräfte laut Höfer den gesetzlichen Mindestlohn von 9,60 Euro. Andere Berufsgruppen bekämen dagegen mehr. Das sei auch bei Sodexo schon so gewesen. Die Gewerkschaft NGG kritisiert die niedrigen Löhne und liefert sich derzeit einen Tarifstreit mit Vielfaltmenü.

