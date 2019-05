Rövershagen

Schimmel an der Decke, Risse in den Wänden, Löcher im Fußbodenbelag: Der Werkraum der Europaschule Rövershagen ist kein Ort, an dem Lernen Spaß macht. In den übervollen Regalen an der Wand stapelt sich das Zubehör, weil ein Lager fehlt. Und weil der Raum Teil eines Containerkomplexes ist, können die Werkbänke nicht wie vorgeschrieben an der Wand befestigt werden. Außerdem gibt es nur zwei Steckdosen im ganzen Zimmer, das eh nur jeweils die halbe Klasse nutzen kann.

Die großen Schimmelflächen im Werkraum sind übermalt worden. An manchen Stellen kommt er aber wieder durch. Quelle: Claudia Labude-Gericke

„Wir wollen die Schüler hier auf Berufe vorbereiten und erzählen ihnen etwas von Industrie 4.0 – aber wirklich kennen lernen sie das erst, wenn sie hier raus sind“, sagt Schulleiterin Dr. Christine Wolk. Der Landkreis als Träger weiß um den schlechten Zustand des Gebäudes, das 1994 errichtet und seitdem zweimal erweitert wurde. Barrierefreiheit, Schallschutz in den Klassenzimmern – es fehlt an allen Ecken und Enden. Die Europaschule glänzt nur noch mit Inhalten, nicht aber mit ihrer maroden Hülle. „Wir stecken da auch Geld rein – aber das hilft nur bedingt und löst auch nicht das Problem, dass die Schule aus allen Nähten platzt und ein neuer Campus her muss“, sagt Stephan Meyer ( CDU), stellvertretender Landrat des Landkreises Rostock.

Gespräche über einen Neubau gibt es schon jahrelang. „Damals gab es die Überlegung, den Bestand zu sanieren. Aber ein Gutachter bescheinigte wirtschaftlichen Totalschaden“, sagt Kreistagsmitglied Jörg Griese ( CDU). „Das heißt, dass wir mehr als 80 Prozent des Neubauwertes in den Altbau stecken müssten – und dann wäre er immer noch zu klein“, ergänzt Meyer.

Um wenigstens etwas Kapazität zu schaffen, sei zum Schuljahr 2016/17 auf dem Gelände ein separater Erweiterungsbau errichtet worden: Das sogenannte blaue Haus verfügt auf 840 Quadratmetern über fünf Klassen- und drei Gruppenräume, einen Essensraum sowie ein Lehrerzimmer. Rund 1,5 Millionen Euro hat der Kreis für das gemietete Modulbauwerk bezahlt, das aktuell von den fünften Klassen genutzt wird.

Blaues Haus wird um zwei Etagen aufgestockt

Zuletzt wurde nach einem Grundsatzbeschluss des Kreistages Geld im Haushalt eingestellt, das für die Planungen eines neuen Campus am gleichen Standort ausgegeben werden sollte. „Ein höherer sechsstelliger Betrag“, so Meyer. Diese Mittel werden nun aber anders als geplant benötigt. „Wir müssen das blaue Haus erweitern. Geplant ist eine Aufstockung um zwei Etagen“, so der Dezernent für Inneres und Ordnung.

Während Kollegium, Schüler und Eltern noch auf Neubau-Nachrichten warten, ist der Landkreis auf der Suche nach einem Planer – allerdings wieder für eine Zwischenlösung. „Wir sind darüber auch nicht glücklich, dass wir die Campus-Lösung wieder einmal verschieben müssen“, sagt Meyer. Grund sei, dass für Schulgebäude, Sporthalle und Sportplatz nach aktuellen Schätzungen mindestens 30 Millionen Euro investiert werden müssten. „Und das Land lässt uns mit dem größten Teil der Kosten allein. Wir sind immer Bittsteller, haben aber an dieser Schule die Zeit nicht“, sagt Meyer.

Bis im blauen Erweiterungsbau ein Essensraum dazu kam, war dieser hier der einzige Speisesaal für mehr als 600 Schüler. Quelle: Claudia Labude-Gericke

Der Kreis wolle sich als Träger ja gar nicht aus der Pflicht nehmen: „Wir haben investiert und tun es auch weiter – aber ohne Hilfe aus Schwerin geht es einfach nicht“, so Meyer. Und im aktuellen Schulbauprogramm des Landes ist die Europaschule nicht vorgesehen. Allein die Aufstockung des blauen Hauses wird laut des Dezernenten aber einen hohen siebenstelligen Betrag kosten und selbst, wenn die notwendige europaweite Ausschreibung gut läuft, erst zum Schuljahr 2020/21 fertig.

Bis 2030 steigen die Schülerzahlen weiter

Was dem Kreis als Träger in Rövershagen zusätzlich auf die Füße fällt, sind falsche Prognosen der Schulentwicklungsplanung, die 2016 beschlossen wurde und eigentlich für zehn Jahre gelten soll. „An allen anderen Standorten haben wir gleichbleibende oder leicht sinkende Zahlen. Nur in Rövershagen steigen sie“, sagt Meyer.

An der Europaschule als kooperativer Gesamtschule lernen Kinder der Klassen 5 bis 12, können sowohl nach der zehnten Klasse abgehen, als auch das Abitur ablegen. „Geplant war das Haus mal für 450 Schüler, aktuell haben wir schon 699. Bis 2030 werden es nach aktuellen Prognosen noch mal 140 Kinder mehr“, weiß Jörg Griese, der auch Mitglied im Bildungsausschuss ist.

„Wir haben uns über die Jahre einen sehr guten Ruf erarbeitet und auch Anfragen aus Rostock, ob wir die Kinder nehmen. Das liegt am Inhalt und am guten Team“, sagt Schulleiterin Wolk, die seit vier Jahren in diesem Amt ist. Durch den großen Einzugsbereich – das gesamte Amt Rostocker Heide und Graal-Müritz – seien aber keine Kapazitäten vorhanden. „Wir fahren auf Kante und das nicht das erste Jahr, haben zum Beispiel in den neunten Klassen jeweils 30 Kinder. Jede weitere Klasse sprengt die Schule“, sagt die engagierte Pädagogin, die hofft, dass sich am Standort zum Wohle der Kinder und Mitarbeiter bald etwas tut.

Claudia Labude-Gericke