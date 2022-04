Rövershagen

An einem Metallgerüst vor dem Rohbau eines Gebäudes hängt ein zweistöckiger grüner Kranz mit zwei bunten Schleifen. Die dazugehörigen blauen, roten und gelben Bänder flattern heftig im Wind, während am Boden bei frischen vier Grad Celsius Sand und Staub herumwirbeln. Bei den Menschen nahe der Kooperativen Gesamtschule in Rövershagen (KGS) herrscht trotzdem Feierstimmung: Vier Männer mit weißen Helmen, darunter zwei mit gelben Warnwesten, stehen auf der improvisierten Treppe neben der Fassade und halten Schnapsgläser in den Händen. Dann spricht Thomas Hellwig, Projektleiter der Firma Goldbeck Nordost GmbH, seinen Richtspruch: „Gesegnet sei das Haus und die, die gehen ein und aus“, sagt er mit lauter Stimme und stößt mit den Politikern an. Die Gläser kacheln meterweit in die Tiefe. Zwei von vier zerspringen.

Lars Ritter, Veikko Hackendahl, Thomas Hellwig und Sebastian Constien erheben das Glas feierlich zum Richtfest (v.l.). Quelle: Martin Börner

Es ist ein symbolischer Akt, der zeigt: Die Erweiterung der Europaschule geht nach Jahren mit heruntergekommenen Räumlichkeiten voran. Das erste von fünf Gebäuden steht. „Ich bin erstaunt, was sich hier seit dem Spatenstich getan hat“, sagt Sebastian Constien, Landrat des Landkreises Rostock (SPD). Denn: Der ist gerade mal fünf Monate her. Seitdem ist auf der Baustelle ein kompletter Rohbau entstanden, in dem künftig rund 2300 Quadratmeter Fläche zur Verfügung stehen – mit fünf Klassenzimmern, Sanitäranlagen, einer Bibliothek und weiteren Räumlichkeiten. Das Ziel: 350 Schülerinnen und Schüler der Oberstufe hier unterzubringen.

Europaschule in Rövershagen: Noch gibt es Schimmel in den Klassenzimmern

Dass ein modernes Gebäude zum Lernen längst keine Selbstverständlichkeit ist, bekamen die Kinder und Jugendlichen in der Vergangenheit zu spüren: Einen „Gebäudekomplex mit Totalschaden“ nannte Schulleiterin Dr. Christine Wolk die Container, in denen der Nachwuchs heute noch unterrichtet wird. Darin regnet es durch, die Wände schimmeln deshalb. Einige sorgten sich daher um ihre Gesundheit, berichtet Schulsprecher Justus Abert. Auch WLAN fehlt bislang an der Europaschule. „Stand jetzt ist das keine Traumschule“, formuliert der 17-Jährige vorsichtig. „Aber man hat sich traurigerweise in all den Jahren daran gewöhnt.“

Schülerin zum Neubau: „Unterricht wird revolutioniert“

Umso mehr freut es die Jugendlichen, wenn sie in dem neuen Gebäude unter besseren Bedingungen lernen. „Es ist toll, demnächst das andere Extrem zu erleben“, sagt Clara Maibaum, die an der KGS die zehnte Klasse besucht. Vor allem die Tatsache, dass sie den Unterricht dort noch miterlebt, bevor sie ihren Abschluss macht, gefällt der 15-Jährigen: „Der wird damit revolutioniert“, sagt sie mit einem Lächeln. Das sieht Justus Abert, der im nächsten Jahr in dem noch grauen Betonklotz sein Abitur schreibt, ähnlich: „Wir weihen das Gebäude quasi ein, das wird richtig gut“, sagt er.

Lennard Jasper Brenmoehl (17), Clara Maibaum (15), Dorian Albrecht (16) und Justus Abert (17) sind Schüler der Europaschule Rövershagen und freuen sich auf den Neubau. Quelle: Martin Börner

Auch in dem großen weißen Zelt, das neben dem Rohbau aufgestellt wurde, stehen die Zeichen auf Neuanfang. Um die zwölf Stehtische herum versammeln sich die Beteiligten, also Planer, Handwerker und Politiker. Sie führen Gespräche und bedienen sich an dem Buffet mit warmem Essen und Pudding. Zusätzlich gibt es Kaffee zum Aufwärmen, aus einer großen Box am Eingang dröhnt Musik.

Kooperative Gesamtschule ist laut Plan in zehn Jahren fertig

Dass der aktuelle Zustand der Schule so lange geduldet wurde, hält Direktorin Christine Wolk für ein Problem, das nicht nur den Landkreis Rostock, sondern MV betrifft – und im Zweifelsfall das gesamte Land. Denn neben der Pandemie seien die Verfahren hierzulande ein Faktor, der solche Vorhaben bremst. „Schulen haben nicht den Status, der ihnen gebührt“, sagt sie entscheiden. „Wir sind ein rohstoffarmes Land, aber die Kinder und Jugendlichen sind unser Potenzial – und da gilt es, zu investieren.“

Theoretisch, so erklärt es Projektleiter Thomas Hellwig, wären die fünf Gebäude in fünf Jahren fertig, gebe es weder Genehmigungsverfahren noch Absprachen. Doch der Landkreis rechnet mit zehn Jahren Arbeit. Die Schulleiterin hofft, dass sie den Ausbau noch selbst miterlebt: Ihr bleiben nicht mehr viele Jahre bis zur Rente.

Von Jessica Orlowicz