Evangelische Michaelschule in Rostock wächst

An der evangelischen Michaelschule am Dierkower Damm in Rostock ist ein weiterer Bauabschnitt erfolgreich beendet: Das bestehende Hauptgebäude ist nun durch einen dreigeschossigen Ergänzungsbau mit dem Institut für berufliche Qualifizierung und der Mensa verbunden. Auch gibt es einen neuen Schulhof. „Der nun fertige Bauabschnitt bietet den Jahrgangsstufen fünf bis sieben der Gesamt- und Förderschule Räume, die ausreichend Platz für inklusive und kooperative Unterrichtsformen bieten“, sagt die pädagogische Leiterin Hellen Goeritz.

Eine Besonderheit ist die großzügige, helle Andachtsebene, die auch für kleinere Veranstaltungen oder Musik- und Theateraufführungen zur Verfügung steht. Zu den Baukosten wollte die Schule der Evangelischen Stiftung Michaelshof keine konkreten Angaben machen. In einem dritten Bauabschnitt entsteht nun ein viergeschossiger Neubau mit barrierefreier Sporthalle für die Jahrgangsstufen acht bis zwölf.

An der Michaelschule werden aktuell 163 Grundschüler unterrichtet. Hinzu kommen 125 Förderschüler und 164 Schüler in der gymnasialen Oberstufe. Auch gibt es eine Kindertagesstätte mit 85 Kindern. „Wir ermöglichen unseren Schülern nicht nur das gemeinsame Lernen, sondern auch das gemeinsame Leben durch Alltagsmomente“, sagt Hellen Goeritz. Die Schüler teilen sich zum Beispiel Garderobe, Spinte und die Mensa. Auch gehen sie gemeinsam auf Klassenfahrt. „Es geht um natürliche Begegnungsorte.“

