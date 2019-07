Rostock

„Wir waren die ganze Nacht in der Uniklinik, aber jetzt ist alles gut – nur noch ein bisschen Kopfschmerzen.“ Nikogosjan Waleii wird die Nacht zu Mittwoch so schnell nicht vergessen.

Der Evershäger ist Mieter im Haus Ehm-Welk-Straße 24, in dem am Dienstagabend ein großes Feuer loderte und vier Personen zur Beobachtung in die Klinik gebracht mussten. „Neben meiner Frau und mir war das noch eine Frau aus dem zweiten Stock und die Frau aus der Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen ist“, sagt Waleii.

Am Morgen nach dem Brand ist der Mann immer noch sichtlich bewegt und blickt fassungslos auf die Rußspuren an der Hausfassade und die verkohlten Einrichtungsgegenstände, die auf der Rückseite des Hauses auf dem Boden liegen. Er kennt die Frau, in deren Wohnung der Brand ausgebrochen ist. „Sie hat einen Hund und war schon draußen, als die Feuerwehr kam“, erinnert sich Waleii an den Abend.

Das bestätigt auch eine Evershägerin, die am Mittwochmorgen zu dem Haus kommt. Sie will zu ihrer Freundin, die auf der unbeschadeten Seite des Wohnblocks lebt. „Es gab so viel Rauch, das konnte ich schon vom Edeka aus sehen“, sagt die junge Frau. Sofort hätte sie ihre Freundin angerufen, um zu hören, ob sie in Gefahr sei oder Hilfe brauche, was die aber verneint hätte.

35 Einsatzkräfte kämpfen gegen die Flammen

Es war gegen 18.15 Uhr am frühen Dienstagabend, als bei der Feuerwehr der Alarm einging. Die komplette Wache aus Lütten Klein mit den Berufsfeuerwehrleuten eilte vor Ort, dazu freiwillige Brandschützer aus Groß Klein. „Wir waren circa 35 Einsatzkräfte. Das Zusammenspiel hat sehr gut funktioniert“, sagt Groß Kleins Wehrleiter Thomas Ebeling.

Weil das Treppenhaus so stark verrußt war, mussten die Mieter der oberen Etagen mittels Drehleiter evakuiert werden. Alle hatten bereits auf den Balkonen auf Rettung gewartet, dadurch aber auch den Rauch abbekommen. „Die Rauchentwicklung war stark und aus der Rückseite des Hauses loderten die Flammen“, sagt Ebeling.

Vier Personen in die Klinik eingeliefert

Neben den Brandschützern waren auch Polizei und Rettungswagen sowie eine Notärztin vor Ort. Alle Bewohner wurden vor Ort untersucht. Drei Personen mussten aufgrund von Rauchvergiftung in die Klinik – darunter die 65-jährige Mieterin der Wohnung, die komplett ausbrannte. Laut Polizei kam eine 68-jährige Person aufgrund von Kreislaufproblemen ebenfalls ins Krankenhaus.

Betroffene bekommen Ausweichquartiere gestellt

Vertreter der Rostocker Wohnungsgesellschaft Wiro, zu deren Bestand der Wohnblock gehört, waren noch am Dienstagabend vor Ort.

„Die betroffenen Mieter haben aber auf eine alternative Notunterkunft verzichtet und sind alle bei Verwandten oder Freunden untergekommen“, sagt Wiro-Sprecherin Dagmar Horning. Erst Mittwochnachmittag solle entschieden werden, ob die Mieter wieder zurück in ihre Wohnungen dürften.

Währenddessen beginnt in dem Block Ehm-Welk-Straße 24 die Säuberung durch eine Fachfirma. Zumindest das Treppenhaus soll in einem ersten Schritt wieder so hergerichtet werden, dass die Hausbewohner es ohne Probleme nutzen können. Die Wohnung, in der das Feuer aus bisher ungeklärter Ursache ausgebrochen ist, bleibt aber unbewohnbar. Wahrscheinlich auch die darüberliegende, deren Scheiben durch den Brand geborsten sind und die auch durch den Ruß stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. „In solchen Fällen bieten wir den Betroffenen aber unproblematisch Ausweichquartiere an“, sagt Dagmar Horning von der Wiro.

„Das einzige Problem ist, dass wir keinen Strom haben.“

Nikogosjan Waleii ist mit seiner Frau bereits am Mittwochmorgen wieder in die Wohnung zurückgekehrt. Wiro-Vertreter, die er im Treppenhaus trifft, informieren ihn darüber, dass er sich bis zur offiziellen Freigabe auf eigene Gefahr in seiner Wohnung aufhalten würde. Doch das stört den Mann nicht. „In unserer Wohnung ist nix. Das einzige Problem ist, dass wir keinen Strom haben“, sagt er.

Das sei aber nach solchen Wohnungsbränden normal. Vertreter der Versorgungsunternehmen würden die Leitungen kappen, um zum Beispiel keine weitere Gefahr durch Strom und Löschwasser auszulösen. Im Laufe des Tages soll dann entschieden werden, ob das Haus wieder freigegeben und die Anschlüsse wieder hergestellt werden. Nach ersten Schätzungen der Polizei beläuft sich der Schaden auf mehrere zehntausend Euro. Außerdem wurde ein Brandursachenermittler herangezogen, um den Grund für das Feuer herauszufinden.

Claudia Labude-Gericke