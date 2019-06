Rostock

Wer in letzter Zeit an dem Windspiel in Evershagen vorbeigeht, dem bietet sich ein erschreckender Anblick: Zigarettenstummel, leere Bierflaschen und betrunkene Menschen sammeln sich rund um das Kunstwerk. Doch nicht nur das, die gesamten Grünflächen dort verschwinden unter wucherndem Unkraut.

Die Anwohner stören nicht nur die verkommenen Wiesen und der Bereich um das 2002 erbaute Kunstwerk, sie ärgern sich vor allem auch über fehlende öffentliche Toiletten. Das führt dazu, dass die Leute, die sich den ganzen Tag dort aufhalten, gegen die Wand eines nahe stehenden Gebäudes urinieren. Keiner kümmert sich, nur der angrenzende Bereich zur Bertolt-Brecht-Straße ist schön grün, wird von der Stadt gesäubert und gepflegt.

Anwohner über Zustand erschrocken

Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat, war eine Blume: Mit einem Aufsitzmäher wurde eine der wenigen blühenden Stockrosen in der Nähe der Anlage umgefahren und zerstört. „Das schlimmste ist aber nicht die Rose, sondern, dass das Windspiel, eigentlich als Treffpunkt für Mütter und Spaziergänger gedacht, jetzt ein Treffpunkt für Alkoholiker ist“, erzählt Anna Schmidt (Name von der Redaktion geändert). Aus Angst vor möglichen Folgen möchte sie ihren Namen nicht nennen. Der Klientel entsprechend sehe auch das Umfeld aus.

Für die Grünfläche zwischen Sitzecke und Gebäudekomplex fühlt sich keiner verantwortlich. „Die letzten drei Besitzer der Gaststätte in dem Gebäude haben dichtmachen müssen, weil sie die Leute mit dem Alkoholproblem vor der Nase hatten und diese die Toiletten auch nicht benutzten, sondern sich einfach in der Natur entleerten“, schildert Schmidt die schockierende Lage.

Öffentliche Toiletten und Verantwortung als Lösung

„In ganz Evershagen gibt es keine öffentliche Toilette, obwohl wir die Bevölkerungsdichte einer Kleinstadt haben“, sagt Schmidt. Das sei für alle ein Problem. Der letzte Besitzer der Gaststätte habe versucht, die Terrasse mit einem hohen Sichtschutz aus Holz zu schützen, der sei mittlerweile mit Graffitis überzogen. „Es tut sich nichts. Es ist ein richtiger Schandfleck“, sagt die Rentnerin verzweifelt. „Wenn das Grünamt kommt und sauber macht, dann immer nur zur Straße hin.“

Auch im Ärztehaus Pappelhof ärgert man sich über die verkommene Fläche: „Das stört alle Anwohner und ansässigen Geschäfte.“ Auch hier möchte man aus Angst vor den Reaktionen lieber anonym bleiben. Im Laufe der Zeit habe man aufgegeben, etwas zu verändern: „Wir können nichts tun. Inzwischen machen wir mit unserem Reinigungsdienst dort selbst sauber.“ Die einfachste Lösung sei, das Windspiel und die Sitzecke zu entfernen, da der Bau aber von der EU gefördert wurde, muss es eine gewisse Zeit dort stehen. Weder die Mieter noch die Wohnungsgesellschaften hätten eine Möglichkeit, etwas an der Situation zu ändern.

Grünamt reagiert auf die Vorwürfe

Das Rostocker Grünamt wehrt sich gegen die Vorwürfe, man führe hier regelmäßig Reinigungsgänge durch und habe aufgrund des vielen Mülls bereits einen zweiten Papierkorb aufgestellt. Die Grünfläche rund um das Windspiel habe aber einen anderen Eigentümer. Mit dem sei man bereits in Kontakt getreten und habe den Vorschlag gemacht, das Gehölz dort zu entfernen, um die dort Sitzenden davon abzuhalten, ihren Müll weiter zu verteilen. Dieser Vorschlag sei aber abgelehnt worden. Nun überlegt das Grünamt, diesen Bereich häufiger zu kontrollieren, um die Verschmutzung einzudämmen.

Jana Schubert