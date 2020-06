Rostock

Wenn Eva Heisenberg morgens zu ihrem Geschäft am Margaretenplatz in Rostock fährt, begleitet sie ein flaues Gefühl im Bauch. Es ist die Angst, dass sie gleich eine böse Überraschung erleben könnte. Dabei liebt die 46-Jährige ihren Beruf.

Seit frühster Kindheit ist die Fotografin von Lichtbildern fasziniert, von Porträts, die das Wesen von Menschen und Tieren einfangen. „Ich bin quasi in der Dunkelkammer meiner Großeltern aufgewachsen“, sagt sie. Die Liebe zum Handwerk, die ihr der Opa in die Wiege legte, lebt sie heute in ihrem Studio aus. Doch auf dem lastet eine schwere Hypothek.

„Foto Arppe“ steht in Großbuchstaben über der Eingangstür. Ein Name, der in Rostock wie kaum ein zweiter für Zündstoff sorgt. Sobald er fällt, denken die meisten sofort an Holger Arppe. Dem früheren AfD-Mann und heute fraktionslosen Landtagsabgeordneten wurde vorgeworfen, sich in Online-Chats menschenverachtend geäußert zu haben. Arppe bestreitete die Urheberschaft der Text-Nachrichten.

Lange Zeit geschwiegen

Politiker und Politikum: Holger Arppe Quelle: Archiv

Ob in sozialen Medien, Schlagzeilen oder im Kabinett: Sobald Arppe auch nur irgendwie in Erscheinung tritt, muss Eva Heisenberg dafür büßen. Der umstrittene Politiker ist ihr Cousin.

Ein Sprichwort sagt, Familie kann man sich nicht aussuchen. Wie wahr das ist und welche schmerzhaften Folgen das haben kann, habe sie schon oft erfahren müssen, sagt Eva Heisenberg . Lange Zeit habe sie geschwiegen. „Jetzt ist es genug“, sagt die Fotografin und was sie schildert, erinnert stark an Sippenhaft.

Morddrohung und Vandalismus

Sie habe Drohbriefe bekommen, deren Verfasser „Tod dem Arppe-Clan“ gefordert hätten. Ein Unbekannter habe die Studiotür aufgerissen und ihr Geschäft als „Naziladen“ beschimpft. „Ich hab’ mich damals mit meiner Kundin eingeschlossen aus Angst, dass da noch mehr kommt“, schildert die Fotografin. „Drei Mal musste ich bislang schon die Polizei rufen.“ Zuletzt Anfang April.

Unbekannte haben die Schaufenster beschmiert. Quelle: privat

In einer Nacht-und-Nebel-Aktion hatten Unbekannte die Schaufenster des Fotostudios beschmiert. „Eine Grube ausheben [...] und Löschkalk obendrauf“ war auf den Scheiben zu lesen. Es sind Zitate aus Online-Chats, die Holger Arppe zugeschrieben werden. Es sind Worte, die Eva Heisenberg nie in den Sinn kämen. „Wer so etwas auch nur denkt, mit dem kann doch was nicht stimmen. Wenn unser Opa das wüsste, er würde sich im Grab umdrehen. Ich jedenfalls möchte damit nichts zu tun haben.“

Das gilt auch für die Person Holger Arppe. Mit ihrem Cousin habe sie seit Kindertagen keinen Kontakt mehr und will daran auch künftig nichts ändern, sagt Eva Heisenberg. Im Gegenteil. „Ich distanziere mich von dem, was er sagt und tut.“ So ganz kann sie den Vetter allerdings nicht aus ihrem Leben streichen, so sehr sie es auch möchte. Ständig werde sie von Kunden auf die unliebsame Verwandtschaft angesprochen. „Viele denken, ich sei Holger Arppes Frau.“

Studio soll Namen behalten

Mit Herz und Seele Fotografin: Eva Heisenberg liebt ihr Handwerk und ist stolz auf die Tradition ihres Studios. Quelle: Ove Arscholl

Auch wenn sie es längst leid sei, sich rechtfertigen zu müssen, es sei ihr allemal lieber, als Ziel von Attacken jener Leute zu werden, die keine Fragen stellen, sagt Eva Heisenberg. Weil ihre Sorge vor Angriffen groß ist, habe sie bei einer Anti-AfD-Demo, die an ihrem Studio vorbeiführte, im Schaufenster alle Familien- gegen Tierfotos ausgetauscht. Tags zuvor habe sie ein Passant beschuldigt, „bewusst nur Bilder von Ariern“ zu zeigen. „Dabei kann ich doch nur Fotos von Kunden ausstellen, die mir ihr Okay dafür gegeben haben.“

Bei allem Ärger, den er ihr einbringt: Den Namen Arppe soll ihr Studio weiterhin tragen. „Es ist das Erbe meines Großvaters. Er hat das Familienunternehmen vor 74 Jahren aufgebaut, ich führe es in dritter Generation und mein Opa war immer stolz darauf, dass ich in seine Fußstapfen trete“, sagt Eva Heisenberg. Deshalb will sie alles dafür geben, dass der Name Arppe künftig in Rostock nicht zwangsläufig mit Hass in Verbindung gebracht wird, sondern für das, was Eva Heisenberg liebt: Fotografien, die Menschen bildschön in Szene setzen.

Von Antje Bernstein