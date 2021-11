Rostock

Ostsee-Strand statt Bühne: Sängerin Annemarie Eilfeld, bekannt aus der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ hat sich eine Auszeit in Warnemünde gegönnt. Am Strand hat es ihr offenbar so gut gefallen, dass sie Bilder davon auf Instagram mit ihren Fans teilte. Gut gelaunt liegt sie am Strand und lächelt in die Sonne.

Die positive Stimmung könnte auch an ihrer Begleitung liegen: Julia Holz, bekannt als Mrs.Julezz ist an ihrer Seite. Die Influencerin ist Rostockerin, lebte aber viele Jahre auf Mallorca. Sie wurde als TV-Auswanderin in „Goodbye Deutschland“ bekannt und sorgte zuletzt durch ihre Krebserkrankung für Schlagzeilen. Erst vor wenigen Wochen hat sie via Instagram verkündet, das sie krebsfrei sei.

Nun also ein Ausflug in Rostock zusammen mit Annemarie Eilfeld. Und die freut sich über die Auszeit. „Ein Tag am Meer mit den Liebsten ist doch das Beste, oder?“, kommentiert die EX-DSDS-Kandidatin einen Instagram-Post. Und weiter: „Es war wirklich wunderschön, trotz frischem Wind und wir haben das alle sooo gebraucht!“

Von AB