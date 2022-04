Ex-Hochseefischer treffen sich am 3. Mai in Rostock

Rostock

Alte Kollegen wiedertreffen, in Erinnerungen an die gute alte Zeit schwelgen und über aktuelle maritime Themen in Gespräch kommen, können ehemalige Fahrensleute und Angehörige des VEB Fischkombinats am Dienstag, 3. Mai, beim Rostocker Hochseefischerstammtisch.

Bei der Veranstaltung in der Hafenkantine von Timo Lührs informiert Steffen Knispel, Geschäftsführer des Rostocker Fracht- und Fischereihafens, über aktuelle Entwicklungen und Vorhaben. Ebenfalls auf der Tagesordnung steht eine Lesung aus dem Buch „Stürmische Zeiten“ von Hermann Cziwerny, der Shantychor „de Klaashahns“ wird stimmungsvolle Seemannslieder vortragen.

Beginn der Veranstaltung ist um 17 Uhr, zum Abschluss wird es traditionell ein großes Fischbuffet geben.

Von OZ