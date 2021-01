Niendorf

Die Wangen rosig von der frischen Luft, dazu immer ein Lächeln auf den Lippen – wer Prof. Wolfgang Methling in diesen Tagen trifft, der ahnt nicht, dass er noch vor wenigen Wochen um sein Leben kämpfte. Der Niendorfer ist ein stattlicher Mann; ein Kerl wie ein Baum – so würden manche den früheren Landesumweltminister (1998-2006) beschreiben. „Aber darauf nimmt das Virus keine Rücksicht“, sagt Methling.

Es war Ende November, als er sich mit Covid-19 infizierte. Vermutlich bei Familienangehörigen in Sachsen. Dabei war er nur für eine Übernachtung dort, weil nach einem lang andauernden Termin in Leipzig spätabends der Rückweg nach Rostock zu kräfteraubend erschien. So fuhr Methling am Morgen zwar ausgeruht, aber ohne es zu wissen auch mit dem Virus im Gepäck heim in Richtung Küste. „Ich hatte keine Symptome, keinen Husten, keinen Schnupfen – nichts“, erinnert sich der frühere stellvertretende Ministerpräsident aus dem Kabinett Ringstorff.

Anzeige

Rettungsdienst kam per Helikopter

Als er erfuhr, dass ein Corona-Test der Verwandten positiv ausgefallen war, ließ er sich im Abstrichzentrum in Schmarl selbst testen. „Positiv“ – das sei schon ein Schock gewesen. „Ich hab dann auch meine Frau und unsere Kontaktpersonen zum Testen geschickt“, erinnert er sich. Bei Ehefrau Christine sei das Ergebnis ebenfalls positiv ausgefallen.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit dem Ergebnis seien dann auch die Symptome eingetroffen. „Bei mir war es ,nur’ Fieber, das aber ziemlich hoch. Und die Mittel, die ich sonst in so einem Fall nehme, haben diesmal nicht geholfen“, schildert Methling seinen Verlauf. Die Temperatur sei so stark gestiegen, dass seine Frau sogar den Rettungsdienst gerufen hätte. „Die kamen dann mit dem Heli, sind auf dem Feld hinterm Haus gelandet. Aber dann ging es mir besser und ich bin nicht mit“, sagt er.

„Ich hätte ersticken können“

Nur Tage später sei das dann anders gewesen und er doch in die Klinik gekommen. Insgesamt drei Wochen hätte er zur Behandlung im Klinikum Südstadt gelegen. „Isoliert auf Normalstation und ständig mit Sauerstoffzufuhr.“

Dass es sehr kritisch um ihn stand, hätte er selbst gar nicht so gemerkt. Das Fieber sank und durch die Sauerstoff-Gabe hätte er nie wirklich um Luft ringen müssen. „Aber die Untersuchungen haben gezeigt, dass ich eine schwere Lungenentzündung hatte. Ich hätte ersticken können, brauchte ständig die maximal mögliche Zufuhr von sechs Litern Sauerstoff pro Minute. Hätte das nicht mehr gereicht, hätte ich auf die Intensivstation gemusst“, so Methling, der sich als Veterinärmediziner mit vielen klinischen Begriffen und auch menschlichen Körperfunktionen auskennt.

Nur kurz nach ihm sei auch seine Frau, die er ungewollt angesteckt hatte, ins Krankenhaus gekommen. Sie lag allerdings im Universitätsklinikum. „In der ersten Woche hatte ich weder Kraft für noch Interesse an Kommunikation“, erinnert sich der 73-Jährige. Später hätte er aber wenigstens mit seiner Christine telefoniert. Und das nicht nur, um zu hören, wie es dem anderen geht: „Wir haben uns dann auch ausgetauscht, was es zu essen gab und wie es geschmeckt hat“, sagt er schmunzelnd. Beide seien den behandelnden Ärzten und Pflegern sehr dankbar für deren aufopferungsvollen Einsatz in diesen schweren Zeiten.

Heiligabend am mobilen Sauerstoffgerät

Während seine Frau nach einer Woche wieder entlassen werden konnte, dauerte es bei ihm selbst bis zum 23. Dezember, bis er nach Hause durfte. „Das ist schon ein tolles Gefühl. Man ist unendlich dankbar, wieder heim zu können – andere schaffen es schließlich nicht lebend aus dem Krankenhaus raus“, sagt Wolfgang Methling.

Heiligabend hätten beide dann genossen, mit Abstand auch die Familienmitglieder wiederzusehen. Und mit Sauerstoff, denn ein mobiles Gerät hat er auch für zu Hause mitbekommen.

Nach Klinik-Aufenthalt und Reha sitzt Prof. Wolfgang Methling schon wieder öfter am Schreibtisch – die Ehrenämter halten ihn auf Trab. Quelle: Frank Söllner

Direkt nach den Feiertagen, am 28. Dezember, begann die Reha in Heiligendamm. „Da hab ich andere Patienten kennengelernt, die wochenlang im Koma lagen und nach dem Aufwachen weder sprechen noch sich erinnern konnten. Diese Krankheit hat so viele Gesichter.“

Während es für ihn vor allem darum ging, die richtige Atmung zu erlernen und zu festigen, hätten andere schwerer mit den Folgen von Covid-19 zu kämpfen gehabt. „Da war ein junger Mann, der kam mit Sauerstoffgerät und Rollator und war immer noch auf beides angewiesen, als ich schon wieder heim konnte“, schildert Methling seine Erlebnisse.

Noch zahlreiche Nachwirkungen

Seit gut einer Woche ist der Niendorfer nun zurück zu Hause. Auch das mobile Sauerstoffgerät wurde wieder abgeholt. Bei allem Pech habe er mit seiner Krankengeschichte noch wirklich Glück gehabt, bilanziert Methling. „Wir sind immunisiert und für andere nicht ansteckend, das wurde auch in der Reha nochmals getestet“, sagt er.

Dennoch nutze er diesen Zustand nicht als Freibrief, um nun zu tun und zu lassen, was er will. „Das wäre unsozial und unsolidarisch“, stellt Methling fest. Schließlich gebe es so etwas wie eine Vorbildwirkung. „Deshalb tragen wir auch die Masken und halten uns an die Vorschriften“, sagt er. Menschen, die sich nicht impfen lassen, könne er nicht verstehen. „Schließlich schützt man damit sich selbst und andere.“

Obwohl ihre Corona-Erkrankung als überstanden gilt, hätten die Eheleute noch mit Nachwirkungen zu kämpfen. „Und die sind bei meiner Frau, die kürzer in der Klinik war, schlimmer als bei mir“, schildert Methling. Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit, Thrombosen ... Die Liste der Folgen sei lang. „Man ist wiederhergestellt, aber eben nicht richtig gesund.“

Wieder aktiv als „voll beschäftigter Rentner“

Dennoch sitze er mittlerweile schon wieder öfter im Arbeitszimmer. „Ich bin schließlich voll beschäftigter Rentner“, so Prof. Methling lachend. Die zahlreichen Ehrenämter halten ihn auf Trab: Stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde, Mitglied im Kreistag und im Zukunftsrat MV, dazu Vorsitzender der Kulturstiftung Rostock – da bleibt kaum Zeit, um durchzuatmen, so wie er es in der Reha gelernt hat.

Lesen Sie auch:

„Ich hoffe so sehr, dass sich bald alles wieder normalisiert. Und wir beispielsweise die tolle Ausstellung der Nominierten für den Rostocker Kunstpreis in der Societät wieder öffnen können“, so Methling. Die Künstler hätten die Aufmerksamkeit verdient. „Der Lockdown hat viel kaputt gemacht. Ich hoffe, dass sich die Fesseln bald wieder lösen können. Denn alles nur online zu machen, das ist doch auch nichts.“

Von Claudia Labude-Gericke