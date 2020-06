Exhibitionist festgenommen: Mann entblößt sich vor Frauen im Zug nach Rostock

Rostock

Eine mehr als unangenehme Situation mussten am vergangenen Sonntag zwei junge Frauen im Alter von 18 und 19 Jahren in der S-Bahn von Laage nach Rostock ertragen. Der Polizei zufolge hat sich ein Mann vor ihnen entblößt, nachdem er bei der Haltestelle Kronskamp eingestiegen ist und sich unmittelbar gegenüber den beiden Frauen gesetzt hat.

Nach Abfahrt der Bahn öffnete er seine Hose und fasste sich an sein entblößtes Glied. Hierbei filmte er die Situation mit seinem Handy. Eine der Frauen macht ein Beweisfoto von ihm. Am Hauptbahnhof Rostock wandten sich die Frauen an eine Streife der Bundespolizei und zeigten den Beamten das Bild. Die Fahndung führte zum Erfolg. Der Täter konnte festgenommen werden. Das besagte Video wurde offensichtlich schon gelöscht. Er gab die Tat gegenüber den Beamten zu.

Anzeige

Lesen Sie auch:

Weitere OZ+ Artikel

Von OZ