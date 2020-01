Exklusive Einblicke in ein Windrad: So wird eine Anlage in MV kontrolliert

Plauenhagen

Für diesen Job muss man in der Schule gut in Religion und Sport gewesen sein, sagt Marko Schmidt, Servicetechniker von der Eno-Energy GmbH. „Denn man muss klettern und daran glauben können, auch wieder herunter zu kommen“, sagt er und lacht. Gemeinsam mit seinem Kollegen Matthias Dobberstein wartet er täglich die Windanlagen des Rostocker Unternehmens rund um den Plauer See ( Landkreis Ludwigslust-Parchim).

„Heute haben wir eine Halbjahresprüfung der Anlage ENO 114016“, sagt Matthias Dobberstein zu seinem Kollegen Schmidt, nachdem sie in den Wartungstransporter gestiegen sind. Die Fahrt geht über langgezogene Feldwege direkt in den Windpark. 20 Anlagen stehen hier in gleichmäßigen Abständen auf dem Feld eines Bauern.

Umso höher, desto leiser

Nach der Ankunft wird per Telefon die Datenfernüberwachung des Unternehmens in Rerik kontaktiert. „Sobald wir eine Tür der Anlage öffnen, bekommen die ein Signal“, sagt Dobberstein. Man wolle damit sicherstellen, dass keine fremden Personen die Anlage betreten. „Ist dies der Fall, ist die Polizei schnell vor Ort.“

Direkt vor der Anlage hört man das leise Surren der Generatoren. Das Rotieren der 60 Rotorblätter ist bei der Windstärke kaum zu vernehmen. „Umso höher die Anlagen, desto leiser die Rotation“, sagt Dobberstein. Er könne die Sorgen vieler Windkraftgegner nicht verstehen, denn der technische Fortschritt würde schon viele Störfaktoren ausschließen. So verfügen die Anlagen sogar über ein Schattenwurfmodul. Was das heißt? Wenn die Sonne aufgeht, stoppen die Maschinen für etwa 20 Minuten, damit sie keine bewegten Schatten in die nächste Siedlung werfen – in knapp einem Kilometer Entfernung befindet sich der Ort Plauenhagen.

Auf einem halben Quadratmeter in die Höhe

Während Dobberstein die notwendigen Arbeitsmittel in die zwei großen Taschen packt, ist Schmidt schon auf dem Weg in die 127 Meter hohe Gondel der Anlage. Dort angekommen, lässt er über eine Seilwinde den Haken hinunter, mit dem die Werkzeuge, Messtechnik und notwendigen Betriebsstoffe nach oben gezogen werden. Der kalte Wind zerrt dabei an seiner Arbeitskleidung.

Anschließend betritt auch Dobberstein die Anlage, prüft die Leistungswerte, zieht sich die Sicherungsgurte über und klettert über eine Leiter auf die erste Ebene des Windrades. Von hier geht es mit dem Aufzug mit einer Fläche von gerade mal einem halben Quadratmeter weiter in die Höhe. „Die Befahranlage bietet Platz für zwei Personen und benötigt sechs Minuten, um in der Gondel anzukommen.“ Nach einem Ruck geht es los.

Tödlicher Unfall in einer Windkraftanlage

Ob es mit der wackeligen Anlage schon mal einen Unfall gegeben habe? „Ja“, sagt Dobberstein. 2015 sind zwei Servicetechniker in Storkow (Vorpommern-Greifswald) mit einem dieser Fahrstühle abgestürzt. Einer der Fachkräfte ist dabei tödlich verunglückt, der andere wurde schwer verletzt. „Ich vermute, sie haben den Daily Check nicht ordnungsgemäß durchgeführt.“ Diese Prüfung ist notwendig und sagt den Technikern, ob der Fahrstuhl korrekt funktioniert und ob im Ernstfall der Notstopp auslöst.

Etwa zwei bis drei Mal im Jahr käme es vor, dass eine Befahranlage ausfällt. „Dann müssen wir die Leiter nehmen.“ Das sei auch der Grund, warum ein Servicetechniker für Windanlagen fit sein müsse. „Das ist wirklich anstrengend“, sagt Dobberstein. Aber auch mit Fahrstuhl haben die Arbeiter ordentlich zu klettern. Denn oben angekommen gibt es lediglich kleine Nischen, durch die die Arbeiter in die Gondel, Narbe oder auf das Dach gelangen.

Das Herz der Anlage

„Die Gondel ist das Herz“, sagt Dobberstein nach der Ankunft. Hier befindet sich sowohl das Getriebe, der Generator als auch die zahlreichen Motoren, die die Gondel und die Rotorblätter dem Wind entsprechend ausrichten. In seinen Händen hält der Servicetechniker einen Ordner mit 62 Seiten. „Dort stehen alle zu prüfenden Elemente drin.“ Eine Halbjahreswartung einer Anlage dauert zwei Tage. Dabei wird vor allem auf optische Mängel geachtet, Öle und Fette für den Betrieb der Maschinen aufgefüllt und jedes Element auf Funktionalität geprüft.

Zur Wartung wird die Anlage gestoppt. Schmidt klettert anschließend in die Narbe des Windrads, an der die Rotorblätter befestigt sind, um das Schmierfett in der Narbe aufzufüllen und das Blattlager und die Zahnkränze zu kontrollieren. Anschließend geht es auf das Dach der Windanlage. „Von dort hat man einen hervorragenden Blick über den Plauer See“, sagt Dobberstein. Dort überprüfen die Servicetechniker die Rotorblätter und die Windmessstation auf sichtbare Schäden.

Rotation bis 320 km/h

„Festhalten“, ruft Dobberstein. Um zu zeigen, was in der Gondel passiert, wenn die Rotorblätter laufen, stellen die Servicetechniker die Maschinen an. Langsam richten sich die Rotoren aus und treiben das Getriebe an. Die gesamte Gondel bewegt sich im Takt der Rotation. Die Maschinen rattern und dennoch sind Unterhaltungen im Herzen der Anlage auch in normaler Gesprächslautstärke möglich.

„In der Spitze drehen die Rotorblätter mit einer Geschwindigkeit von 320 km/h“, sagt Schmidt. Ob die Servicetechniker schon einmal durch die Rotorblätter getötete Vögel am Fuße der Anlage gefunden haben? „Nur ein Mal“, sagt Dobberstein. „Da habe ich einen Ornithologen beobachtet, der einen Seeadler auf dem Feld eingesammelt hat.“ Was dem Tier passiert sei? „Der Ornithologe sagte mir, das Tier wäre von einer Bleikugel getroffen worden und dadurch blind in ein Rotorblatt geraten.“

Keine nachhaltigere Alternative

Nach zwei Tagen sind die Techniker mit der Prüfung der Anlage durch. „Alles top“, sagt Dobberstein. Das nächste Mal werde die Jahresprüfung durchgeführt. „Die dauert dann vier Tage und ist deutlich umfangreicher.“ Ob er seinen Job gerne macht? „Ja, im Moment würde ich die Zeit gerne anhalten. Meine Tochter ist in einem tollen Alter, ich fühle mich gut und die Arbeit in der Höhe wird nie langweilig“, sagt der 42-Jährige. Wie er die Zukunft der Windkraft bewertet? „Wenn man mal überlegt, wie viel Fläche Photovoltaikanlagen benötigen um eine gleichwertige Leistung zu erbringen, dann gibt es für mich keine nachhaltigere Alternative als den Wind zu nutzen.“

Erneuerbare Energien in Deutschland Auch auf Bundesebene ist der Zubau neuer Windräder an Land im vergangenen Jahr in Deutschland auf den tiefsten Stand seit mehr als 20 Jahren eingebrochen. Nach vorläufigen Zahlen wurden nur 276 neue Anlagen in Betrieb genommen mit einer Gesamtleistung von 940 Megawatt. Historisch betrachtet lag der Jahreszubau zuletzt im Jahr 1998 unterhalb von 1000 Megawatt bundesweit. Der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromversorgung betrug 2018 bereits 38 Prozent – die Zielmarke von 35 Prozent für das Jahr 2020 war damit bereits überschritten. Bis zum Jahr 2025 sollen 40 bis 45 Prozent des in Deutschland verbrauchten Stroms aus erneuerbaren Energien stammen.

Von Moritz Naumann