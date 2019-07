Rostock

Für einen richtigen Knallerstart in die Hanse Sail in Rostock am 8. August sorgt auch in diesem Jahr das Partyschiff MS „Koi“. Mit coolen Beats von DJ Beauty & the Beat feiert die schwimmende Eventlocation den Start der Sail. Noch bis einschließlich heute haben Sie Zeit, um Freikarten für die Party zu gewinnen: Folgen Sie uns einfach auf unserem Instagram-Profil @ostsee_zeitung oder auf Facebook unter www.facebook.com/Ostsee-zeitung und senden sie uns ein Partyfoto per Privatnachricht. Schreiben Sie uns, warum Sie bei der Party gern mit dabei sein wollen. Die Karten können auch im OZ-Service-Center ( Richard-Wagner-Straße 1a, Rostock) und online unter www.ms-koi.de gekauft werden.

Lieber Kreuzfahrtdampfer statt Partyschiff? Dann aufgepasst: Heute wird das Lösungswort zwischen 15 und 18 Uhr im Live-Countdown auf der OZ-Website www.ostsee-zeitung.de/hansesail2019live auftauchen. Wer bis zum 9. August alle fünfzehn Lösungswörter sammelt und anschließend an online@ostsee-zeitung.de schickt, hat die Chance auf eine siebentägige A-Rosa-Kreuzfahrt.

Lena Hackauf