Trotz Corona-Pandemie ist die Nachfrage nach Eigentumswohnungen in Rostock ungebremst. Das treibt den Preis weiter nach oben. Auch das Interesse an exklusiven Wohnungen in der Hansestadt ist zuletzt gestiegen. Doch was gehört überhaupt zum „Premiumsegment“ und wer kann sich das leisten?