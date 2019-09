Exklusiver Blick hinter die Kulissen des Rostocker „Radisson Blu“

Rostock

Einmal hinter die Kulissen eines großen Hotelbetriebes schauen: Dazu hatten neun Leser der OSTSEE-ZEITUNG am Montag im „ Radisson Blu“ in Rostock die Gelegenheit. Durchs Haus geführt wurden sie von Hoteldirektor Daniel Bojahr und Scanhaus-Chef Friedemann Kunz, der das Haus 2012 erworben hatte.

„Wir haben im vergangenen Jahr unsere Hochzeit hier auf dem Panoramadeck gefeiert“, sagt Sebastian Papke, der mit Ehefrau Sarah gekommen ist. „Heute sind wir hier, um uns den Teil des Hauses anzuschauen, den wir noch nicht kennen.“

Küchenchefs verraten Spezialrezepte

Scanhaus-Chef und Hotelbesitzer Friedemann Kunz genießt mit den OZ-Lesern ein gutes Essen im Hotelrestaurant Quelle: Dietmar Lilienthal

Auch Doreen und Norman Kraatz sind neugierig. „Weiter als bis zum Foyer und Restaurant bin ich noch nicht gekommen“, sagt die Rostockerin und lacht. „Ich würde gern mal in die Küche schauen.“ Dazu bekommt sie gleich zu Beginn die Gelegenheit: Im Herzstück des Hauses verraten Küchenchef Kai Pagel und sein Stellvertreter Andre Fink ihr Spezialrezept zum Beizen von Lachs, den die Gäste später auch verkosten dürfen sowie Hintergründe zum Küchenbetrieb. Rund 18 000 Eier werden dort übrigens pro Jahr verbraten beziehungsweise gekocht und gespiegelt, rund 2000 Gäste pro Tag verköstigt. Dazu kommen rund 180 Essen für die 100 Mitarbeiter.

Das „Radisson Blu“ in der Rostocker Innenstadt. Quelle: Dietmar Lilienthal

75 von 100 Mitarbeitern sind „am Gast“

„75 davon sind regelmäßig am Gast“, verrät Daniel Bojahr. Was lustig klingt, ist keineswegs despektierlich gemeint. Der müden Braut nach durchfeierter Nacht die Hotelpuschen zur Tanzfläche bringen oder Hilfe beim Kauf von Straßenbahntickets – es sind solche Kleinigkeiten, auf die Bojahr Wert legt und für die die Mitarbeiter inzwischen sogar extra honoriert werden.

Mit dem Fachkräftemangel habe sein Haus zwar auch zu kämpfen: „Im Gegensatz zu vielen Mitbewerbern haben wir aber das Glück, dass die Straßenbahn direkt vor dem Haus hält“, sagt er. Ein guter Standort und eine gute Infrastruktur – vielleicht erfreut sich das Haus bei Personal und Gästen aber auch solcher Beliebtheit, weil der Hotelchef und dessen Chef Friedemann Kunz jede Menge Herzblut in das Hotel stecken.

Eigentümer Kunz entdeckt beim Rundgang Neues

Gastronomieleiter Christian Althapp serviert eine besondere Eiskreation. Quelle: Dietmar Lilienthal

Für die OZ-Leseraktion war Kunz eigens ins Radisson Blu gekommen, hielt artig Türen auf und entdeckte selbst noch Neues. „In der Wäschekammer war ich vorher auch noch nie“, verrät er zwischendurch mit einem Lächeln. Ob er in seinem eigenen Hotel übernachtet, will jemand wissen. „Das kommt schon vor“, sagt Kunz verschmitzt. Weitere Details will er nicht verraten. Auch Hoteldirektor Daniel Bojahr nächtigt regelmäßig im „ Radisson Blu“. „Um den Spirit des Hauses zu erleben und zu sehen, wie es sich hier so wohnt“, sagt er später bei Blinis, gebeiztem Lachs, Tagliatelle mit Pfifferlingen, Kalbsleber und Crème brûlée.

Vorher ging es aber noch hinab in die Katakomben des Hotels, wo die Gäste die scheinbar endlosen Gänge zu den Lagerräumen bestaunten, sich in einer von sechs Lüfterzentralen des Hauses unter glänzenden Heizungs- und Kühlrohren wiederfanden und schließlich wieder hin­auf zu Panorama-Deck und Spa-Bereich gelangten, der Ende des Jahres umgestaltet werden soll.

Daniel Bojahr seit vier Jahren Chef

Hoteldirektor Daniel Bojahr zeigt OZ-Lesern bei einem Rundgang durch das „Radisson Blu“ die neu gestaltete Lobby. Quelle: Dietmar Lilienthal

Seit vier Jahren ist der aus Waren an der Müritz stammende Bojahr Hoteldirektor des Rostocker „ Radisson Blu“. In seiner mehr als 25 Jahre dauernden Hotelkarriere hat er schon einiges erlebt: gestohlene Bademäntel, Schränke voller Fundsachen und verwüstete Zimmer inbegriffen. „Einmal hat sogar jemand seine Frau zu Weihnachten absichtlich am Hotelkamin sitzen lassen“, verrät er.

Auch OZ-Leser Rüdiger Wangemann erinnert sich an alte Zeiten: „Ich war schon 1967 hier, als das Warnow-Hotel eröffnet wurde“, verrät er. Bis 1975 habe er als Restaurantleiter und Ausbilder in jenem Hotel gearbeitet, das vorher an der Stelle des „ Radisson Blu“ stand. „Es war eine schöne Zeit. Die Rostocker haben sich mit dem Haus identifiziert und kamen gern her. Vor dem Restaurant standen sie in langen Schlangen und der Fasching war legendär“, sagt der 75-Jährige. Letztlich habe ihn seine rund 50-jährige Gastronomie-Erfahrung eins gelehrt: „Man kann ein Hotel noch so schön gestalten. Entscheidend ist, was die Menschen, die dort arbeiten, daraus machen.“

Ausbaupläne: 193 Zimmer am Stadthafen

Der technische Leiter Uwe Schöneich (rechts) mit Gast Sebastian Papke in einer der sechs Lüfterzentralen. Quelle: Dietmar Lilienthal

Diesem Leitsatz folgen auch Friedemann Kunz und Daniel Bojahr, die bereits in neuen Dimensionen denken: Den 251 Zimmern des „ Radisson Blu“ sollen rund 500 Meter entfernt schon bald 193 weitere Zimmer folgen: Auf einer freien Fläche vor der Zentrale der Kreuzfahrtreederei Aida Cruises im Stadthafen will die Stiftung von Kunz bis 2022 ein zweites Radisson-Hotel errichten. „Das gibt Synergieeffekte ohne Gleichen“, sagt Kunz.

Direktor beider Hotels werde künftig Daniel Bojahr sein. Die Familienstiftung habe er gegründet, so Kunz, um langfristig Werte zu schaffen und die Hotels weiter aufzubauen. „Für die Mitarbeiter, für die Gäste und für die Region.“

Blick in eines der 251 Zimmer des „Radisson Blu“. Quelle: Dietmar Lilienthal

