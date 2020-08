Boltenhagen/Gollwitz/Rerik/Graal-Müritz

Faulenzen am Strand, unter dem Sonnenschirm liegen und ab und zu mal ins Wasser springen. So fühlt sich Ostsee-Urlaub in Mecklenburg an. Für all jene, die mehr über Strand, Meer und die Umgebung wissen wollen, werden zahlreiche Strandführungen und Exkursionen von Boltenhagen bis Graal-Müritz angeboten.

Neben Büschen und unter Bäumen steht Dr. Wolfgang Wranik und erklärt den ziemlich neugierigen Teilnehmern seiner Strandexkursion, welche Meerestiere in der Ostsee vor Poel leben. In Gollwitz – im schattigen Bereich zwischen Strand und Spielplatz folgen ihm die Strandgäste gespannt. Unter anderem erklärt er etwas zu den Seepockenlarven der Rankenfußkrebse: „Die suchen immer etwas Festes im Wasser, zum Beispiel einen Stein.“ Auch einen Wurm hat er in einem Behälter dabei, nennt ihn fast liebevoll „den Burschen“. Wranik berichtet, wie es dieser Wurm schafft, sich in den Boden einzugraben, während die Kinder aufgeregt die Krebse und Würmer untersuchen. Die hat der Meeresbiologe kurz vor der Führung schon einmal zum Anschauen aus dem Wasser geholt.

Anzeige

Gefangene Tiere werden wieder frei gelassen

Meeresbiologe Dr. Wolfgang Wranik berichtet während der Strandexkursion in Gollwitz auf Poel von Krebsen, Würmern und Schnecken. Quelle: Michaela Krohn

Weitere OZ+ Artikel

Die Führung dauert fast zwei Stunden. Langweilig wird sie zwischendurch aber nicht. Selbst jüngere Kinder bleiben gespannt dabei, wenn Wranik kurz vor Schluss mit ihnen zusammen auf die Suche nach Flohkrebsen – auch Strandflöhe genannt – geht. Die verstecken sich nämlich gern unter Seegras oder Steinen. „Die mögen keine Helligkeit“, erklärt der Experte. Wer das Strandgut anhebt, hat ziemlich gute Chancen, die Strandflöhe springen zu sehen. Und sie können immerhin bis zu 30 Zentimeter springen.

Zum Schluss noch der Höhepunkt der Strandexkursion: Zusammen mit einigen Teilnehmer lässt er die zuvor zur Ansicht gefangenen Tiere wieder frei. Die Hosen werden hochgekrempelt, die Schalen mit den Würmern, Krebsen und Muscheln wieder in die Ostsee gekippt.

Die Strandexkursion in Gollwitz startet jeden zweiten Freitag am Fernrohr am Strand. Die nächste Führung beginnt am 14. August um 14 Uhr. Nach Absprache können auch Sonderführungen vereinbart werden. Erwachsene zahlen 5 Euro, Kinder von 6 bis 16 Jahren 2 Euro.

Edelsteine und Kristalle am Kliff von Boltenhagen

Eine geologische Exkursion wird in Boltenhagen angeboten. Die faszinierende Welt der Edelsteine und Kristalle kann dort am Kliff entdeckt werden. Ob am Brodtener Steilufer oder am Kliff von Klütz Höved – an den aktivsten Kliffs der Ostsee kommen ständig neue Steine an die Oberfläche. Steine, die zum Teil Milliarden Jahre alt sind. Geführt von professionellen Geowissenschaftlern, erfahren Teilnehmer viel über die unterschiedlichen Gesteinsfamilien und die wechselvolle Geschichte eines Steins.

Die Steine vor der Steilküste Boltenhagens sind nicht langweilig. Das soll die Tour mit Geologin Kerstin Pfeiffer beweisen. Quelle: privat

Die nächste Führung findet heute von 16 bis 17.30 Uhr statt. Treffpunkt ist der Strandparkplatz in Klütz, Steinbeck, Dorfstraße 4. Teilnehmer werden gebeten, sich bei Geologin Kerstin Pfeiffer unter 04547 / 15 93 15 oder per E-Mail unter info@geopark-nordisches-steinreich.de anzumelden. Die Führung kostet 10 Euro pro Person.

Rerik : Wanderungen über die Halbinsel Wustrow und zu Großgräbern

Eine faszinierende Wanderung im Landschaftsschutzgebiet auf der Halbinsel Wustrow vor Rerik: Zwar keine Strandwanderung, dennoch dürfen sich Teilnehmer der Wanderung einen spannenden Ausflug versprechen. Wustrow-Kenner erkunden mit den Gästen das ehemalige Militärgebiet, das nunmehr durch eine üppige Fauna und Flora gekennzeichnet ist.

Mehr als 80 Jahre war die Halbinsel Wustrow für die Öffentlichkeit gesperrt, war lange Zeit Militärgebiet. Seit 1998 ist sie in Besitz von Anno August Jagdfeld, der hier Hotel, Ferienhäuser und einen Golfplatz touristisch entwickeln wollte. Wer sich für die geheimnisvolle Halbinsel interessiert, kann an einer der Führungen teilnehmen. Quelle: Frank Söllner

Die nächste Wanderung findet heute von 12 bis 15 Uhr statt. Treffpunkt ist vor dem Tor zur Halbinsel an der Wustrower Straße. Es wird festes Schuhwerk empfohlen. Die Wanderung ist nur mit telefonischer Reservierung unter 038296/75766 möglich und kostet 25 Euro pro Person. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Weitere Rundgänge sind auf Anfrage möglich.

In der Umgebung von Rerik können zudem gut erhaltene Gräber entdeckt werden. Einige von ihnen stellt Thomas Köhler, Leiter des Heimatmuseums, den Gästen seiner Wanderung vor. Dei Großgräber gehören zu den ältesten menschlichen Bauwerken der Region. Treffpunkt ist das Heimatmuseum in Rerik, Dünenstraße 4. Die Wanderung zu den Großsteingräbern beginnt heute um 10 Uhr und dauert etwa bis 12.30 Uhr. Kosten: 5 Euro, mit Kurkarte 4 Euro.

Graal-Müritz : Detektive am Strand, im Wald und im Moor

An der Ostseeküste gibt es nicht nur Strand und Wasser. Spannend ist auch der Küstenwald der Rostocker Heide. Wer mehr über den einzigartigen Küstenwald von Graal-Müritz und dessen biologische Vielfalt erfahren will, für den gibt es heute eine Wanderung um 10 Uhr. Im Gespensterwald gehen Teilnehmer an bizarr geformten, urigen Buchen vorbei, Windfahnenbäume sind von Weitem erkennbar und auch die Auswirkungen von Sturmfluten werden begutachtet.

Wissenswertes wird über Entstehung und Geschichte der Rostocker Heide sowie über die Bedeutung des Küstenschutzes vermittelt. Treffpunkt ist um 10 Uhr das Fischhus am Ortsausgang Richtung Rostock, Rostocker Straße / Am Funkturm. Erwachsene zahlen 6 Euro, mit Kurzkarte 5 Euro, Kinder 3 Euro. Die nächste Führung zu diesem Thema wird am 20. August angeboten.

Mit mobilem Strandaquarium unterwegs

Unter sachkundiger Führung geht es in das Große Ribnitzer Moor bei Graal-Müritz. Quelle: KV Dierhagen

Am Graal-Müritzer Strand selbst gibt es auch viel zu entdecken: Haben Ohrenquallen Ohren, machen Feuersteine Feuer und was genau sind Donnerkeile? Ausgerüstet mit Kescher, Artenliste und einem mobilen Strandaquarium lernen die Teilnehmer der Stranddetektivtour von Mitarbeitern des Deutschen Meeresmuseums allerlei Wissenswertes über Pflanzen, Tiere und die Geologie des besonderen Lebensraums Ostseestrand. Am Sonnabend und am 13. August gibt es zu diesem Thema Führungen zwischen 10.30 Uhr und 12 Uhr. Treffpunkt ist die Seebrücke an der Strandpromenade. Erwachsene zahlen 6 Euro, mit Kurzkarte 5 Euro, Kinder 3 Euro.

Regelmäßig organisiert die Kurverwaltung Graal-Müritz zudem geführte Moor­wanderungen. Mit einem erfahrenen Moorführer erleben die Teilnehmer eine einzigartige Flora und Fauna im renaturierten Hochmoor. Die Wanderungen finden ab fünf Personen statt. Empfohlen werden festes Schuhwerk und lange Kleidung. Die Moorwanderungen finden jeden Dienstag und Freitag statt und dauern etwa zwei Stunden. Es werden rund fünf Kilometer zurückgelegt. Treffpunkt ist um 10 Uhr das Caféstübchen Witt, Am Tannenhof 2. Erwachsene zahlen 8 Euro, mit Kurkarte 7 Euro, Kinder 3 Euro.

Von Michaela Krohn