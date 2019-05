Rostock

Seltene Zusammenarbeit in der Kunsthalle: Am Sonnabend trafen dort Mittelalterforscher der Uni Rostock und Graffitikünstler aufeinander. Einen Tag lang arbeiteten sie für die Ausstellungsreihe „Experiment Zukunft“. Im Workshop „Digital Calligraffiti“ brachten sie den Teilnehmern Straßenkunst, Kalligraphie und mittelalterliche Literatur näher. Auffällig: von elf bis 90 Jahren waren alle Altersklassen vertreten. „Mit solchen Workshops erreichen wir generationenübergreifend Menschen und können ein Verständnis für die Kunst vermitteln“, sagte Graffitikünstler und Szene-Urgestein Don Karl.

Mittelalter modern dargestellt

Im Fokus von „Experiment Zukunft“ stand die Verbindung von Wissenschaft und Kunst. Letzteres vermittelten die Künstler Jana Federov und Lorenz Oppitz. Sie verbinden in „ Calligraffiti“ die traditionelle Kunst des Schönschreibens – die Kalligraphie – mit modernem Graffitistil. Die aus Berlin und Wiesbaden angereisten Experten bastelten mit den Teilnehmern aus Coladosen und Federhaltern sogenannte „Colapens“ und brachten ihnen die Grundlagen bei. „Ich finde es super, dass die Leute hier so offen dafür sind“, sagte Oppitz.

Mitglieder des Arbeitskreises mediävistischer Nachwuchsforscher vom Institut für Germanistik vermittelten den wissenschaftlichen Teil. An vier Stationen sprachen sie mit den Besuchern über Themen, wie das mittelalterliche Verständnis von Gott und der Welt. Die Anwesenden malten, zeichneten oder schrieben dann eine eigene, künstlerische Interpretation über das Diskutierte.

Die Verbindung von Calligraffiti und mittelalterlichen Texten passe gut zusammen, findet Helmut Braun, Mitglied des Arbeitskreises. „Manche dieser Kalligraphien haben erstaunliche Ähnlichkeiten zu damaliger Handschrift, also ist der Bezug zwischen beidem sehr gut gegeben.“

Teilnehmer des Workshops „Digital Calligraffiti“ basteln aus Coladosen und Federhalten sogenannte „Colapens“. Im Hintergrund im blauen Hemd: Graffitiszene-Urgestein Don Karl. Am Tisch mit der Mütze: Graffitikünstlerin Jana Federov. Daneben in schwarz: Lorenz Oppitz Quelle: Fritz Beise/Kunsthalle

Live-Show am Projektor

Ein sogenannter „Infl3ctor“ brachte Digitalisierung ins Spiel. Dieser Projektor projizierte die auf Papier gezeichneten Linien direkt an eine Wand. Er wird häufig in urbanen Gegenden genutzt, um große Häuserwände zu gestalten. „Dadurch ist man sehr flexibel und kann ein Werk schnell korrigieren“, sagte Künstler Lorenz Oppitz.

Am Abend präsentierte die Kunsthalle die über den Tag entstandenen Werke – darunter mittelalterliche Sprüche im Kalligraphie-Stil, Darstellungen der Erde oder einzelne Wörter. Das Highlight war eine Live-Show der Künstler, die mit dem „Infl3ctor“ spontan Werke an die Wand brachten. Auch einige Besucher der Ausstellung probierten sich aus.

Die digitalisierte und projizierte Calligraffiti kam 2018 das erste mal in Berlin zum Einsatz, um Flüchtlingen einen öffentlichen Raum für Botschaften an die Stadt zu bieten.

Besucher der „Digital-Calligraffiti“-Veranstaltung schauen den Künstlern bei der Live-Performance am „Infl3ctor“ zu. Quelle: Fritz Beise/Kunsthalle

Mehr Verständnis für Graffiti

Teilnehmerin Barbara Sawade gefiel der Workshop. Sie habe vor allem die Kalligraphie und der Bezug zur Digitalisierung interessiert. „Es ist eine Begegnung zwischen alt und jung und zwischen alter Geschichte und der heutigen Zeit“, sagte die 80-Jährige. Auch die 55-jährige Merly Loebe-Behrendt mochte die moderne Kunstform: „Das ist für mich ein neues Medium, aber die Darstellung finde ich sehr ansprechend.“ Sie habe jetzt mehr Verständnis für Graffiti als Kunstform. „Ich ärgere mich jedes mal über Schmierereien an Hauswänden, aber mit so etwas hier kann ich super leben“, meinte sie.

Calligraffiti-Werk aus dem Workshop „Digital Calligraffiti“ in der Kunsthalle („Der Mensch in der Gesellschaft“). Quelle: Fritz Beise/Kunsthalle

Künstlerin Jana Federov erklärte den kontroversen Ruf von Graffiti: „Es ist eine aggressive Kunst, die man nicht in Ruhe in einer Galerie sieht, sondern, die einem auf der Straße begegnet. Und es ist natürlich ein Eingriff in den öffentlichen Raum.“ Das störe viele Menschen. Aber: „Kunst muss nicht immer angenehm sein, und sobald sie ein Gefühl auslöst, hat sie schon etwas erreicht“, betonte die 30-Jährige. Calligraffiti sei eine gute Form, Kritikern die Straßenkunst näherzubringen. Es sei ästhetischer und erinnere an bekannte Schreibschrift. „Das kennt und versteht man.“

Alle drei Frauen wünschen sich, dass Stadtverwaltungen häufiger Häuserflächen freigeben, an denen Künstler legal arbeiten dürfen. Barbara Sawade hatte da eine Idee für ihre Wohngegend: „Ich habe eine graue Wand vor meinem Balkon und könnte mir gut vorstellen, wie junge Menschen mit entsprechendem Talent die Umgebung verschönern.“

Anh Tran