Experten geben Entwarnung: Kein Laubholzkäfer in Warnemünde

Rostock

Das Schweriner Umweltministerium hat endgültige Entwarnung für die Warnemünder Laubbäume gegeben. Durch die Untersuchungen sei kein Befall mit dem Asiatischen Laubholzbockkäfer nachgewiesen worden, teilt das Ministerium mit.

Zuvor gab es viel Aufregung um den vermeintlichen Fund des asiatischen Schädlings. Hätte sich die Existenz des Laubholzbockkäfers in Warnemünde bestätigt, hätte dies gravierende Folgen für die Vegetation rund um den Warnemünder Küstenwald gehabt. Die Birke, an der die ersten Fraßspuren entdeckt wurden, befindet sich in etwa 100 Metern Entfernung vom Küstenwald, auf dem Gelände des ehemaligen Best-Western-Hanse-Hotels.

Schädling ist zweifelsfrei ein Schmetterling

Nun aber die Erleichterung: Die entdeckten Bohrgänge seien laut Umweltministerium typisch für den Schadschmetterling „Blausieb“. Auch die in einer Birke gefundene Raupe sei zweifelsfrei ein „Blausieb“. Das hatten die Experten schon vor etwa eineinhalb Wochen vermutet, nun sind sie zu einem abschließenden Urteil gekommen.

Zur Absicherung des Befundes soll es in Warnemünde aber in den kommenden Monaten ein Monitoring an den Bäumen im Umkreis von 500 Metern rund um den Befallsherd geben.

Laubholzkäfer hätte massive Folgen für Warnemünde gehabt

Aufgefallen waren die verdächtigen Schäden bei Baumpflegearbeiten an einer Birke. Es bestand der Verdacht, dass diese Löcher durch den Asiatischen Laubholzbockkäfer (Anoplophora glabripennis) verursacht wurden. Dieser Schädling kann bei massenhaftem Auftreten ganze Parks und Wälder vernichten. Der Käfer besiedelt völlig gesunde Bäume und bringt sie rasch zum Absterben. Zu seinen Wirtspflanzen zählen alle Laubbaumarten, einschließlich Obstgehölze.

Eine behördliche Feststellung des Asiatischen Laubholzbockkäfers sei mit enormen Konsequenzen verbunden, hatte Minister Till Backhaus (SPD) Ende Februar mitgeteilt. Um das Schadinsekt auszurotten, müssten in einem Umkreis von 100 Metern um die Fundstelle herum alle Laubbäume gefällt werden. In einer Zwei-Kilometer-Zone würde sich ein mehrjähriges Monitoring anschließen.

Von mikro