Etwa 80 Prozent der Klienten wenden sich an Kerstin Zech, weil sie ihr Gewicht reduzieren wollen. Die 46-Jährige ist ganzheitliche Ernährungsberaterin in Rostock und weiß, was entscheidend für erfolgreiches Abspecken ist – ein Neujahrsvorsatz, den nicht wenige gefasst haben. „Es sind nicht die radikalen, sondern die kleinen Schritte, die zum Erfolg führen.“

Wenn Kerstin Zech neue Klienten empfängt, wird erst mal dokumentiert: „Jeder soll ein Ernährungstagebuch führen.“ Dabei werde oft deutlich, dass die Menschen zu wenig trinken und zu viel Brot und Fleisch konsumieren, sagt Zech. Was viele nicht wissen: Getränke spielen eine ebenso große Rolle für die gesunde Ernährung wie das Essen. Aber was sollte man denn trinken, um erfolgreich abzunehmen? „Stilles, gefiltertes und zellverfügbares Wasser ist gut – auch um die Schadstoffe aus dem Körper zu spülen“, sagt die Ernährungsberaterin.

Auf Cola, Fanta und auch Tee verzichten

Getränke mit Kohlensäure würden übersäuern. „Man kann sich das wie bei einem Müllauto vorstellen. Wenn das Fahrzeug schon voll beladen ist, kann es nicht mehr viel aufnehmen und wegschaffen.“ Demnach seien nicht nur zucker- und kohlensäurehaltige Getränke, wie Cola, Fanta oder Sprite, ungeeignet, um erfolgreich abzunehmen, sondern auch Tee. „Das ist zwar in vielen Fällen ein Heilmittel, aber auch sehr gesättigt. Das heißt, dass es viele Gifte nicht aus dem Körper spült.“

Darüber hinaus würden viele Menschen aufkommenden Hunger mit Durst verwechseln. „Wenn man richtig und ausreichend trinkt, kann es das Essverhalten und damit auch den Hunger beeinflussen“, sagt Zech. Und wenn es doch der Hunger ist, der einen quält, könne man mit Gemüse und eiweißhaltigen Mahlzeiten (Hülsenfrüchte, Haferflocken, Quark) nicht viel falsch machen. „Auch Obst ist gut, aber in Maßen, da hier ja auch viel Fruchtzucker enthalten ist.“

Säfte erst verdünnen, bevor man sie ganz weglässt

Jeder, der erfolgreich im neuen Jahr abnehmen will, soll es mit kleinen Schritten versuchen und nichts überstürzen. „Den Schokoladenkonsum sollte man nach und nach reduzieren. Auch Säfte und Cola sollte man Schritt für Schritt verdünnen, bevor man gänzlich darauf verzichtet.“

Denn ein radikaler Verzicht könne sich wie ein Entzug auswirken und damit den Erfolg der Vorsätze gefährden, warnt die Ernährungsexpertin.

