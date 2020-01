Straßenbahn- und Busausfälle sowie zahlreiche Staus auf den Straßen: In Rostock wurde am Donnerstag zwischen 3 und 10 Uhr im Nahverkehr gestreikt. Die Streikenden der RSAG versammelten sich in Reutershagen und in Schmarl. Der Großteil der Rostocker zeigt sich verständnisvoll.