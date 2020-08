Rostock

Dünger oder Sprengstoff? Größere Mengen der Chemikalie, bei deren Explosion in Beirut am Dienstag mehr als 100 Menschen getötet und 5000 verletzt wurden, lagern auch in einer Fabrik bei Rostock. Im Chemiewerk des norwegischen Yara-Konzerns in Poppendorf ( Landkreis Rostock) ist Ammoniumnitrat alltäglich.

Dass es hier oder an einem anderen Standort in Deutschland zu einer Katastrophe wie in Beirut kommen könnte, schließt Geschäftsführer Thomas Schmitz aus. „Bei richtiger Handhabung ist Ammoniumnitrat ungefährlich“, sagt er. Zudem gebe es im Werk strenge Sicherheitsvorkehrungen.

Ammoniumnitrat, das auch zur Herstellung von Sprengsätzen dient, darf in Deutschland nur unter Zusatz anderer Stoffe wie Kalk gelagert werden. Bei höheren Temperaturen kann es detonieren. Wegen seiner Gefährlichkeit gilt für seine Handhabung das Sprengstoffgesetz.

Ausgangsstoff für Dünger und Sprengstoff

„Wir wissen noch nicht sicher, was in Beirut passiert ist“, sagt Schmitz. Über die mögliche Ursache der Katastrophe im Libanon möchte er nicht spekulieren. Der Yara-Standort, 15 Kilometer von Rostock entfernt, stellt Ammoniumnitrat selbst her. Der Stoff, ein weißes Pulver, entsteht bei der Reaktion von Ammoniak mit Salpetersäure. Er dient aus Ausgangsstoff für Dünger und zivilen Sprengstoff, der etwa im Bergbau eingesetzt wird. 1,8 Millionen Tonnen Dünger verlassen jährlich die Werkstore des Betriebs.

Umschlag im Rostocker Hafen verboten

Ein Drittel des Poppendorfer Düngers wird über den Rostocker Seehafen exportiert. „Das ist kein Gefahrgut“, betont Karsten Lentz, Geschäftsführer der Hafen-Umschlagsgesellschaft Euroports. In dem fertigen Dünger wurde der Ammoniumnitrat-Anteil durch Beimischungen abgesenkt. „Der Umschlag von reinem Ammoniumnitrat per Schiff ist in Deutschland verboten“, erklärt der Rostocker Euroports-Chef. Düngemittel werden in MV unter anderem auch in Stralsund, Wismar und Greifswald-Ladebow umgeschlagen. Der Rostocker Fracht- und Fischereihafen nahm 2019 eine neue 3000 Quadratmeter große Lagerhalle für Dünger in Betrieb.

Vor 99 Jahren: Tragödie bei BASF

Die Tragödie von Beirut ist nicht die erste Katastrophe mit Ammoniumnitrat. 2015 starben im chinesischen Tianjin Hunderte Menschen nach einer Explosion von mehreren Substanzen, darunter der Dünger-Grundstoff. Der norwegische Attentäter Anders Breivik baute 2011 unter anderem mit Ammoniumnitrat eine Autobombe, die acht Menschen in Oslo tötete. Der letzte größere Vorfall in Deutschland liegt 99 Jahre zurück: 559 Menschen starben 1921 bei einer Düngerexplosion im BASF-Chemiewerk in Ludwigshafen.

Humanitäre Katastrophe

Dem ohnehin bereits krisengeschüttelten Libanon droht eine humanitäre Katastrophe. Hilfsorganisationen wie die Caritas rufen zu Spenden auf. Viele Länder schickten Rettungsteams, darunter Deutschland. Die Bundesregierung sagte schnelle Hilfen zu. Unter den Verletzten sollen acht Deutsche sein, das Gebäude der Deutschen Botschaft wurde beschädigt.

Die Zahl der Opfer nach der verheerenden Explosion in Beirut steigt immer weiter. Dabei seien in der libanesischen Hauptstadt mindestens 135 Menschen getötet und weitere 5000 verletzt worden, sagte Gesundheitsminister Hassan Hamad laut einem Bericht des Fernsehsenders MTV am Mittwoch. Eine Viertelmillion Menschen verloren ihre Wohnung. Nach Regierungsangaben explodierten in einer Lagerhalle 2750 Tonnen der Chemikalie Ammoniumnitrat, die dort offenbar seit Jahren unsachgemäß lagerten. Die gigantische Detonation war noch im 200 Kilometer entfernten Zypern zu hören.

Von Gerald Kleine Wördemann