Extremsportler versteigert Rennrad für guten Zweck

Rostock

Ein bisschen wehmütig ist Sebastian Ansorge schon zu Mute. „Ich weiß noch genau, wie ich vor zwei Jahren das Rennrad hier abgeholt habe und jetzt steh ich wieder hier und gebe es ab.“ Mit dem Fahrrad hat der Extremsportler und Arzt bereits die USA durchquert, ist von Flensburg bis an die Alpen geradelt. Nun versteigerte er es anlässlich einer Spendenaktion. Die 900 Euro kommen dem Verein zur Förderung krebskranker Kinder in Rostock zugute. Mit diesem Geld, das Ansorge bei seinen Rennen sammelte, kamen insgesamt 10 000 Euro für den guten Zweck zusammen.

Im Cube Store in Stadtmitte wurde am Dienstagabend das Fahrrad seinem neuen Besitzer übergeben. Das Fahrradgeschäft hatte Ansorge das Rad vor drei Jahren als Sponsor zur Verfügung gestellt. Damals plante der sportliche Arzt gerade die Teilnahme am „Race across America“, dem wohl härtesten Radrennen Amerikas. Die Platzierung war ihm dabei nicht wichtig, verrät er, sondern eher die akribische Vorbereitung davor und der Spaß am Extremsport.

Wenig Schlaf und bis zu 85 km/h

Um seine Liebe zum Radeln mit einem gemeinnützigen Ziel zu verbinden, gründete der Mediziner mit seinem Bruder Christian und weiteren Mitstreitern den Verein „Ärzte bewegen“. In diesem Jahr fuhren die Mitglieder beim deutschen Pendant des US-Rennens in Deutschland mit, dem „Race across Germany“.

In weniger als 48 Stunden legten sie die rund 1100 Kilometer lange Strecke zwischen Flensburg ( Schleswig-Holstein) und Garmisch-Partenkirchen ( Bayern) zurück. Bergab erreichten sie dabei Geschwindigkeiten von bis zu 85 Kilometer pro Stunde. „Es war extrem. In der Zeit habe ich nur vier Stunden geschlafen“, berichtet Ansorge.

Fahrrad bleibt in der Hansestadt

Meistbietender bei der Auktion vor zwei Wochen war Projektmanager Alexander Gatzka. Als er von der Versteigerung erfuhr, fackelte er nicht lange. „Ich hab mir gedacht, da bietest du mal mit und mal schauen, wer am höchsten bietet“, sagt er lachend. Dass der passionierte Motorradfahrer nun im Besitz eines Rennrads ist, freut ihn: „Ich will unbedingt etwas für meine Kondition tun.“

Sebastian Ansorge ist zufrieden mit dem Ergebnis und freut sich, dass sein Rad in Rostock bleibt. Für das Ziel seiner nächsten Extrem-Tour hat er auch schon eine Idee – die bleibt vorerst geheim: „Die habe ich noch nicht mal meinem Bruder erzählt.“

Von Isabella Schwiermann