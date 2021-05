Rostock

Eine Woche ist es her, dass der FC Hansa Rostock in die Zweite Fußball-Bundesliga aufstieg. 7500 Fans durften diesen historischen Moment im Ostseestadion miterleben. Illegal war dagegen die spontane Aufstiegsfeier im benachbarten Leichtathletikstadion. Dort hatten bisher unbekannte Personen unerlaubt die Zäune und Tore geöffnet, um im Inneren der Anlage das Spiel zu verfolgen.

Trotz geschlossener Tore drangen die Hansa-Fans ins Rostocker Leichtathletikstadion ein. Quelle: Ove Arscholl

Was blieb, waren Schäden in enormem Ausmaß: Scherben auf dem Rasen und in der Sprunggrube, Brandlöcher auf dem Grün und in der Tartanbahn sowie Tonnen von Müll. „Wir haben deshalb auch direkt Anzeige erstattet“, sagt Lars Brandes, der kommissarische Leiter des Rostocker Sportamtes. Denn die Sportanlage sei geschlossen gewesen, weshalb zumindest die ersten Eindringlinge quasi Einbruch begangen hätten. Brandes war am Samstag live dabei, suchte vor Ort das Gespräch, um vielleicht Schlimmeres zu verhindern – doch vergeblich. Mittlerweile steht fest: Die Schäden zu beheben, kostet etwa 30 000 Euro. Also in etwa so viel, wie der FC Hansa in einer spontanen Spendenaktion schon kurz nach den Vorfällen zusammenbekommen hatte.

„Ich will mit keiner Silbe etwas schönreden“, so Brandes. „Aber das, was dort passiert ist, nur dem FC Hansa zuzurechnen, wäre dennoch nicht richtig.“ Nach dem jahrelangen Warten auf den Aufstieg sei es ein besonderer Tag mit einer Art „Showdown“-Charakter gewesen. Er selbst hätte am Samstag neben vielen Anhängern des Clubs „einen Querschnitt der Gesellschaft“ auf den Rängen und dem Rasen entdeckt, sogar Leichtathleten seien dabei gewesen. „Und es kam offenbar zum kollektiven Blackout. Denn wie idiotisch muss man sein, das eigene Trainingsstadion zu zerlegen“, so Brandes.

Reparaturen sollen zu Deutschen Meisterschaften fertig sein

Das Stadion sei derzeit nur eingeschränkt nutzbar, die ersten Reparaturmaßnahmen laufen. Nach einer Aufräumaktion am Sonntag mit gut 100 Beteiligten sei die Tribüne bereits per Hochdruckreiniger von klebenden Überresten der Party befreit worden. Auch die Dachdecker und Elektriker wären bereits vor Ort gewesen. „Nun muss der Tartanbauer ran und die Profis für die Sandgrube“, blickt Brandes voraus. Die Zeit drängt, denn schon am 5. Juni wollen die Footballer der Rostock Griffins im Leichtathletikstadion ihr erstes Saisonspiel austragen. „Bis dahin wollen und müssen wir mit dem Rasen fertig sein“, so der Amtsleiter. Am 12. Juni folgt dann ein Wettkampf der Leichtathleten, bevor in der Anlage Ende Juli die Deutschen Meisterschaften geplant sind. „Und die sollen auch stattfinden, wir wollen Anfang Juli mit allem fertig sein, sind aber auch ein bisschen vom Wetter abhängig.“

Das Spendenkonto, das der FC Hansa eingerichtet hatte, läuft noch bis Ende Juni weiter. „Ich gehe also davon aus, dass die Reparatur des Leichtathletikstadions den städtischen Haushalt nicht belastet“, sagt Brandes. So haben es auch die vier großen Fraktionen der Bürgerschaft in einem Antrag an Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen gefordert.

Sicherheitskonzepte werden für 2. Liga überarbeitet

Mit Blick auf die kommende Saison des FC Hansa in der Zweiten Liga gibt es schon jetzt Bedenken. Denn bekanntermaßen bestehen Fan-Rivalitäten – unter anderem mit den Anhängern von Dynamo Dresden oder dem FC St. Pauli, auf die Hansa nun trifft. „Im Leichtathletikstadion waren es nur Fans aus der Stadt, der Region und maximal dem Land. Bei den nächsten Partien kommen dann noch gewaltbereite Auswärtsfans dazu“, blickt Brandes voraus.

Deshalb sei die Stadt schon jetzt bemüht, zusammen mit dem FC Hansa und der Polizei die bestehenden Sicherheitskonzepte zu überarbeiten. Oberbürgermeister Madsen hatte nach den Ereignissen von vor einer Woche auch Videoüberwachung rund ums Stadion ins Gespräch gebracht.

