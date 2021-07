Rostock

Es war ein fast perfekter Fußball-Nachmittag – bis auf das Ergebnis. Fast 15 000 Fans des FC Hansa Rostock und auch des Karlsruher SC erlebten am Sonnabend im Ostseestadion zwei tolle Stunden mit Spannung, Toren und vor allem mit einander. Dass am Ende der Start in die 2. Bundesliga sportlich misslang, spielte dabei nicht einmal die Hauptrolle.

„Es ist toll, wieder dabei zu sein“, freut sich Tobias Neumann nach dem Spiel, zu dem er Sohnemann Lukas (7) mitgenommen hatte. „Schön, dass die Fans wieder zugelassen sind. Aber dennoch gilt es aufzupassen, wie sich die Corona-Zahlen entwickeln und vorsichtig zu bleiben“, mahnt Neumann.

Tobias Neumann mit Sohn Lukas (7) Quelle: Axel Büssem

Gute Stimmung in den Straßen zu hören

Die gute Stimmung im Stadion war weit über die Ränge hinaus bis in die umliegenden Straßen zu hören. Vor dem Stadion genießt das Michael Kubera aus Berlin. Mit seinem KSC-Trikot wagt er sich direkt vor die Höhle des Löwen. „Ich wollte einfach die Atmosphäre vor dem Stadion erleben. Nach einem ganzen Jahr Fußball ohne Fans ist das ein schönes Gefühl.“

KSC-Fan Michael Kubera kam extra aus Berlin, um die Stimmung vor dem Stadion zu erleben. Quelle: Axel Büssem

Mit seiner Freundin hatte er einen Tagesausflug nach Rostock gemacht. „Für eine Eintrittskarte hätte ich um 9 Uhr in Rostock sein müssen, das war mir zu früh.“

Wie früher – nur mit Maske

Lars Vit war mit seinem vierjährigen Sohn Lucas im Ostseestadion. Er freut sich vor allem darüber, wieder im Gemeinschaft ein Spiel erleben zu können: „Das war endlich mal wieder sehr schön und sehr laut. Ich habe die anderen Fans vermisst. Es war gefühlt wie früher – nur eben mit Maske.“

Lars Vit mit Sohn Lucas (4) Quelle: Axel Büssem

Familie Hoyme aus Schwaan wartet nach dem Spiel vor dem Stadion auf den Bus. „Die Stimmung war sehr gut“, bilanziert Mutter Franziska, die das Spiel mit ihrer Tochter Helene und Sohn Constantin verfolgt hat. „Ich habe das sehr vermisst“, so die Dauerkarteninhaberin. Und Constantin meint: „Es ist zwar doof gelaufen, aber trotzdem hat es Spaß gemacht.“

Franziska, Helene und Constantin Hoyme aus Schwaan (v.r.) Quelle: Axel Büssem

Hansa muss Fans mehr bieten

An richtig eingeschworenen Fans, wie Sven Kötzing, geht die Heimpleite nicht ganz spurlos vorbei. Seit 35 Jahren ist er Hansa-Anhänger und hat auch eine Dauerkarte.

„Ohne Fans war es scheiße. Aber wenn die Fans wieder im Stadion sind, muss Hansa ihnen auch etwas bieten.“ Aber er gibt sich dennoch versöhnlich: „So einen Auftakt habe ich mir nicht gewünscht, aber es hat trotzdem Spaß gemacht.“

Sven Kötzing (l.) ist seit 35 Jahren Hansa-Fan. Heiko Sprenger ist relativ neu dabei. Quelle: Axel Büssem

Edelfan Manuela Schwesig

Auch ein ganz besonderer Fan war im Ostseestadion: Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) postete ein Foto im Hansa-Trikot im sozialen Netzwerk Instagram.

„Ich freue mich mit den Fans, dass Hansa wieder in der 2. Liga ist. Es war schön, gemeinsam mit vielen Fans im Stadion zu sein. Und ich bin zuversichtlich, dass in dieser Saison noch viele packende Duelle im Ostseestadion geben wird“, so Schwesig nach dem Spiel.

Überwiegend friedlich

Rund um das Stadion blieb es nach Angaben der Polizei überwiegend friedlich – auch friedlicher als bei so manchem Heimspiel vor der Pandemie. Nach der langen Abstinenz stand der Spaß am Spiel bei den meisten Fans offensichtlich an erster Stelle.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir sind froh, dass es auch abseits des Spielfelds weitestgehend fair geblieben ist“, so Polizeisprecherin Ellen Klaubert. Dazu habe auch beigetragen, dass das Konzept der Polizei, die Fans der beiden Mannschaften zu trennen, aufgegangen sei.

Saisonstart FC Hansa Rostock Liga 2 vor dem Stadion. Quelle: Frank Hormann

Die einzigen Ausnahmen: Bei einem Fahrrad-Konvoi von Hansa-Fans zum Stadion wurde Pyrotechnik gezündet. Zudem gab es eine Nötigung im Straßenverkehr. Nach dem Spiel wurde ein Journalist körperlich angegriffen. In allen Fällen ermittelt die Kriminalpolizei. Polizei und Bundespolizei waren mit insgesamt rund 650 Beamten im Einsatz. Die Corona-Regeln seien von den Fans eingehalten worden, so Klaubert.

Von Axel Büssem