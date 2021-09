FKK, Hunde und Shisha in Warnemünde: Diese Regeln gelten künftig

Warnemünde

Immer wieder wurde die Entscheidung vertagt, doch am Mittwoch wurde Nägel mit Köpfen gemacht: Die neue Strandsatzung wurde von der Bürgerschaft beschlossen. Zuvor ist sie von zahlreichen Änderungsanträgen begleitet worden. Nun ist klar: Warnemünde behält seinen großflächigen FKK-Bereich und der Zugang bleibt kostenfrei.

Der ursprüngliche Entwurf für die neue Strandsatzung hatte vorgesehen, dass der Bereich zwischen Strandaufgang 23 und 38 von einem reinen FKK-Bereich zu einem Mischbereich werden sollte. Diese Entscheidung hat jedoch vor allem bei Anhängern der FKK-Kultur für Protest gesorgt (die OSTSEE-ZEITUNG hat mehrfach berichtet).

Wahrung des ostdeutschen Kulturgutes

Die Tourismuszentrale und auch der Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen argumentierten mit einem veränderten Nutzungsverhalten der Badegäste in den vergangenen 15 Jahren. Demnach habe es vermehrt Beschwerden und Anmerkungen von Gästen aus dem In- und Ausland gegeben, dass der FKK-Bereich zwischen Warnemünde und Diedrichshagen zu groß sei. Ein Mischbereich sollte sowohl den Nackt- als auch Textilbadenden die Möglichkeit zur Entfaltung geben.

Die CDU argumentierte in ihrem Änderungsantrag jedoch, dass man mit dieser Einschränkung die „Wahrung der Freikörperkultur als ostdeutsches Kulturgut“ widerspricht. Die Bürgerschaft stimmte zu und somit bleibt der Bereich zwischen Warnemünde und Diedrichshagen den Nacktbadenden vorbehalten.

Strand bleibt kostenfrei

Eine weitere Änderung der Satzung wurde vom Ortsbeirat Warnemünde angeregt. In der Entwurfsfassung gab es eine Formulierung, die nach Ansicht des ehrenamtlichen Gremiums die Hintertür offen ließ, um für den Besuch des Strandes künftig Kosten zu erheben. Die Bürgerschaft sah dies ähnlich. Die Strandsatzung wurde nun durch die Formulierung „Jede Person hat das Recht auf kostenlosen Besuch des Badestrandes“ ergänzt. Das Badvergnügen bleibt also für alle im Ostseebad kostenfrei.

Der Ortsbeirat Markgrafenheide sah Konfliktpotenzial durch die Regelung vom „Mitführen von Hunden am Badestrand“. In der ursprünglichen Fassung wurde dies in der Zeit zwischen 21 Uhr bis 9 Uhr gestattet. Der Ortsbeirat forderte die Vorverlegung auf 20 Uhr bis 8 Uhr. Die Bürgerschaft stimmte zu.

Shishas nur an Feuerstellen

Der letzte Konfliktpunkt im Rahmen der neuen Satzung betrifft das Shisha-Rauchen am Warnemünder Strand. Anke Knitter vom Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus forderte, dass das Shisha-Rauchen am Strand, auch wegen der Nähe zum Küstenwald, grundsätzlich unzulässig sein sollte. Mit der Verwaltung wurde ein Kompromiss gefunden, der auch von der Bürgerschaft beschlossen wurde. Das Rauchen an den am Strand definierten Feuerstellen bleibt gestattet.

