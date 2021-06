FKK-Strände bleiben vorerst: Strandsatzung für Warnemünde wieder vertagt

Warnemünde

Die Beschlussvorlage zur Änderung der Strandsatzung wurde von der Rostocker Bürgerschaft wieder vertagt. Wolfgang Nietzsche (Die Linke), Ortsbeiratsvorsitzender von Warnemünde beantragte schon zu Beginn der Sitzung die Vertagung des Tagesordnungspunktes. Die Satzung wird nun erst nach der Sommersaison Wirksamkeit erlangen können.

„Aus bekannten Gründen hat der Ortsbeirat Warnemünde nicht getagt“, leitete er seine Begründung ein. Die Ortsbeiratssitzung musste auf den kommenden Dienstag verschoben werden, da eines der Mitglieder des ehrenamtlichen Gremiums bei einem Corona-Schnelltest ein positives Ergebnis vorgewiesen hatte. „Und da dieser Ortsbeirat zur Änderung der Strandsatzung doch ein maßgebliches Wort zu sagen hat und wir das in der kommenden Ortsbeiratssitzung behandeln, bitte ich darum, dass wir das noch einmal vertagen heute in der Abstimmung.“

Strandsatzung wird erst im August neu verhandelt

Nicht bei allen stieß der Antrag auf Wohlwollen. So trat Sybille Bachmann (Rostocker Bund) zu einer Gegenrede an das Pult. „Die nächste Sitzung der Bürgerschaft ist am 18. August. Wir haben Sommer und wir brauchen eine Strandsatzung, eine veränderte Strandsatzung. Wir vertagen und vertagen, also insofern – es ist Beschlussreif.“ Doch die Gegenrede zeigte keine Wirkung. Der Vertagungsantrag wurde angenommen.

Der neue Entwurf für eine Strandsatzung wurde von zahlreichen Änderungsanträgen begleitet, die zum Teil kurz bevor die Satzungsänderung erstmals im Mai auf der Tagesordnung stand, eingereicht wurden. Wolfgang Nietzsche hatte die Vorgänge damals kritisiert, da die Ortsbeiräte bereits ihr Einvernehmen mit der Satzung erklärt hatten. Diskussionen entfachten vor allem die Neuaufteilung der FKK- und Textilbereiche, die veränderten Zeiten für Hunde am Strand und das Shisha-Rauchen.

Alles bleibt wie gehabt

Durch die Vertagung bleiben die Aufteilung der FKK-Strände und auch alle weiteren Regularien, wie man sie aus den vergangen Jahren kennt, auch in dieser Saison noch erhalten.

Von Moritz Naumann