Anhänger der Freikörperkultur müssen sich in Warnemünde wohl bald neu orientieren. Denn die Rostocker Tourismuszentrale hat in Zusammenarbeit mit den Ortsbeiräten, Forstamt und Naturschutzbehörden einen neuen Entwurf für die Strandsatzung formuliert – auf Kosten der Nacktbader. Der reine FKK-Bereich soll auf ein erhebliches Maß schrumpfen.

Eigentlich sollte die neue Strandsatzung jetzt bereits gelten, alle Hinweisschilder an den Warnemünder Strandaufgängen sollten aktualisiert sein. Doch der Plan der Tourismuszentrale ist nicht aufgegangen. In der Mai-Sitzung der Rostocker Bürgerschaft sollte die Satzung kurz vor Saisonbeginn beschlossen werden. Über mehrere Monate hatte man diese zuvor mit den Ortsbeiräten aus Warnemünde und Markgrafenheide abgestimmt. Was den Beschluss zum Kippen brachte? Es gab gleich mehrere Änderungsanträge, durch die das Thema auf den Juni vertagt werden musste.

FKK war in der DDR, anders als in der BRD, Standard an den Ostseestränden. Quelle: dpa Picture-Alliance / Benno Bartocha

„Ein Unding“

Wolfgang Nitzsche leitet seit Ende 2020 den Ortsbeirat Warnemünde. Quelle: Ove Arscholl

Für Wolfgang Nitzsche, den Ortsbeiratsvorsitzenden von Warnemünde, ein Unding: „Das geht gar nicht. Nachdem die Ortsbeiräte zugestimmt haben, wird die Satzung auf den letzten Metern torpediert.“ Im Fokus des Lokalpolitikers steht hier wohl insbesondere die CDU-Fraktion, deren Änderungsantrag die Fortführung des Ist-Zustandes fordert.

Zur Einordnung: Bisher gilt, mit einer kurzen Mischstrand-Unterbrechung, der gesamte Strandbereich von Hotel Stolteraa bis Diedrichshagen als FKK-Strand. Lediglich zwischen Strandaufgang 23 und 25 gibt es einen Textil- und FKK-Mischstrand. Mit der neuen Satzung soll der Spieß jedoch umgedreht werden. Fortan soll der FKK-Strand schrumpfen, das lange Stück zwischen dem Parkplatz Jugendherberge und Diedrichshagen ein Mischstrand werden.

Durchsetzung von FKK-Rechten?

„Mit der neuen Strandsatzung wurde das Angebot des FKK-Badens beibehalten und gleichzeitig auf die geänderten Bedürfnisse der Gäste und der Einheimischen reagiert“, heißt es aus der Rostocker Tourismuszentrale. Wie man die Bedürfnisse der Gäste erhoben hat? „In den letzten Jahren kam es vermehrt zu Beschwerden und Anmerkungen von Gästen hinsichtlich bekleideter Personen im FKK-Bereich. Ein konzentrierter FKK-Bereich erleichtert die Kontrolle und gegebenenfalls Durchsetzung der Rechte FKK-Badender.“

Matthias Fromm ist seit elf Jahren verantwortlich für Rostocks Tourismusentwicklung. Quelle: Moritz Naumann

Aber halt, Kontrolle? Durchsetzung der Rechte? Werden bekleidete Menschen künftig also für Textilien auf der Haut belangt, wenn sie den Strand unter vielen Nackten genießen wollen? Nein. „Für Badegäste, die am FKK-Strand mit Textilien baden, wird es keine Sanktionen geben.“ Man wolle bei Kontrollen Textilbader auf den Bereich hinweisen, sagt Tourismusdirektor Matthias Fromm auf Nachfrage der OZ. Wer dafür verantwortlich ist? „Die Einhaltung der Sicherheit und Ordnung an den Rostocker Stränden wird durch die Strandvögte, den Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) und die Bäderpolizei gewährleistet.“

Die Grafik zeigt, wie alte und neue Strandsatzung FKK- und Textilbereiche in Warnemünde geregelt haben Quelle: Benjamin Barz

Strafen für Nacktbader im Textilbereich?

Ein lange geltender Mythos besagte außerdem, dass Nacktbader mit Bußgeld im Textilbadebereich zu rechnen haben. Stimmt das denn? „Auch für FKK-Badende am Textilstrand wird es keine Sanktionen geben.“ Im Rahmen einer Berichterstattung aus dem letzten Jahr zeigte sich, dass sich FKK-Badende in Warnemünde häufig durch die Menschen in Textil belästigt fühlen.

Dies sei auch der Grund für einen Änderungsantrag der CDU-Fraktion gewesen. „Aufgrund der bisherigen Erfahrungen führt ein Mischbereich immer dazu, dass es zu Konflikten kommt, ein Teil der Besucher – ob FKK oder Textil – zurückgedrängt werden würde“, argumentiert Chris Günther (CDU/UFR). Es handele sich bei FKK um ein ostdeutsches Kulturgut, das es zu bewahren gilt. Ihre Forderung? „Es sollen lediglich die bisherigen Regelungen der noch gültigen Satzung fortgeführt werden. Sie haben gezeigt, dass diese Regelungen praktikabel und umsetzbar waren.“

Änderungsanträge zeigen Gewicht der Satzung

Laut der Tourismuszentrale wolle man das FKK-Baden auch gar nicht beschneiden, ganz im Gegenteil. Denn „insgesamt steht Anhängern der Freikörperkultur gemäß der neuen Strandsatzung mit den gemischten Badebereichen zwischen den Abschnitten 22 und 38 ein erheblich erweiterter Bereich zur Verfügung.“

Doch wie steht Matthias Fromm zu der Vielzahl der Änderungsanträge? „Die Änderungsanträge verdeutlichen das Gewicht des Themas Strandnutzung und werden in enger Abstimmung mit den Beteiligten geprüft. Oberstes Ziel ist es, sämtliche Interessen und Belange in der Bearbeitung zu berücksichtigen und einvernehmlich zu lösen, damit einem angenehmen und sicheren Aufenthalt aller Strandbesucher nichts entgegensteht.“

