Große Teile des fünf Kilometer breiten Warnemünder Strandes sind ausgewiesene FKK-Bereiche. Doch immer häufiger fühlen sich die Anhänger der Freikörperkultur bedrängt. Denn mittlerweile sonnen und baden hier vermehrt Menschen, die nicht auf Badehose und Bikini verzichten möchten.

Eine Anwohnerin fordert mehr Kontrollen und feste Regelungen. Tatsächlich wird die Strandsatzung derzeit novelliert. Gibt es bald eine Kleiderordnung, die Pflicht auf Textilverzicht am FKK-Strand?

Sonntag in Warnemünde: Die Sonne brutzelt auf die vielen nackten Körper von Rostockern und Urlaubern hinter dem Strandaufgang 20. Doch nicht alle wollen sich der Freikörperkultur hingeben, obwohl sie an einem ausgewiesenen FKK-Strand liegen. So auch Nadja F. aus Nordrhein-Westfalen (Name von der Red. geändert). Sie hat es sich mit ihrer Strandmuschel fast direkt hinter dem Schild, ab dem der FKK-Strand ausgewiesen ist, gemütlich gemacht.

Bikini am FKK

„Wir haben am Textilstrand keinen Platz mehr gefunden und uns dann einfach hier hingelegt. Ich hoffe, dass sich niemand der nackten Badegäste daran stört“, sagt die Urlauberin, die sich selbst nicht vorstellen kann, nackt vor aller Augen in die Ostsee zu springen. Und genau das wird zum Aufreger für viele Anhänger der Freikörperkultur.

Sowohl an den Strandaufgängen als auch direkt am Strand weisen Schilder unmissverständlich darauf hin, ob es sich um einen FKK- oder Textilstrand handelt. Quelle: Moritz Naumann

So wurde die Thematik sogar Teil der letzten Ortsbeiratssitzung. Im Ortsamtsbericht von Franka Teubel geht es konkret um Verstöße am FKK-Strand. Denn eine Bürgerin beklagte, dass es schon seit längerer Zeit immer mehr Menschen gebe, die an ausgewiesenen FKK-Stränden, Bikini und Badehose tragen. Sie hat sich konkret an das Ortsamt gewendet, um zu erfahren, ob dies überhaupt erlaubt sei und ob es denn keine Kontrollen gebe.

Eine neue Strandsatzung für Rostocks Strände

Das Ortsamt hat sich daraufhin mit der Rostocker Tourismuszentrale kurzgeschlossen. Das Ergebnis wurde innerhalb der Sitzung verlesen: „Noch gibt es keine Paragrafen in der Strandsatzung, die das Tragen von Kleidung am FKK reglementiert. Die Strandsatzung wird aber zurzeit novelliert und durch entsprechende Punkte geändert. Kontrollen wurden regelmäßig durchgeführt und werden nun in den nächsten Wochen verstärkt erfolgen.“

Also wird es bald die Pflicht zu nackter Haut am Warnemünder FKK-Strand geben? Schreibt die neue Satzung also eine „Nicht-Kleiderordnung“ vor? Auf direkte Nachfrage bei der Tourismuszentrale wird abgewiegelt: „Eine Reglementierung der Badebekleidung an einem Badestrand ist in dem Sinne nicht vorgesehen.“ Demnach bitte man lediglich um gegenseitiges Verständnis und Toleranz der Strandbesucher untereinander.

„Man fühlt sich beobachtet“

„Aber in der DDR musste sich daran gehalten werden“, sagt eine 69-jährige Urlauberin aus Thüringen, die seit 1970 jedes Jahr mit ihrem Mann Urlaub an Rostocks Stränden macht. FKK sei für beide Normalität und so ist das Ehepaar auch an diesem Sonntag nackt. „Es ist halt viel gesünder als immer in nassen Badesachen herumzulaufen“, sagt ihr Mann. Ob sie auch immer mehr Textilbader an den FKK-Stränden beobachten? „Ja und das stört. Man fühlt sich automatisch beobachtet. Man ist halt nicht gleich“, sagt die Urlauberin.

In der DDR konnte man FKK, zumindest Nackbaden, fast überall erleben. Große Teile der Ostseeküste boten Nacktbadestrände, und auch im Binnenland wurde jede Gelegenheit genutzt. Quelle: Archiv

Ein paar Meter weiter liegen Detlef K. (Name von der Red. geändert) in Badehose und seine Frau im Bikini. Sie kommen aus Diedrichshagen, gehen schon immer an diesen Teil des Strandes. „Das ist ein freies Land. Und schauen Sie sich um. Jeder Dritte trägt hier Textil“, sagt K. „Man geht doch aber extra an den FKK-Strand, um dort keine Kleidung tragen zu müssen“, sagt hingegen FKK-Befürworter Stephan Schwarz (58) aus Berlin. Er selber sei oft „angenölt“ worden, wenn er an nicht speziell ausgewiesenen Stränden, nackt in das Wasser gegangen ist.

Strafen für Nacktheit

„Da kann es ja sogar Strafen geben“, sagt Stephan Krause. Seit 2006 verkauft er im FKK-Abschnitt des Strandes frische Getränke, Eis und Snacks von der Strandkorbvermietung Alexander Fritz an die Strandbesucher. „Wenn man nackt im Textilbereich unterwegs ist, kann das als Belästigung und damit als Ordnungswidrigkeit gelten“, sagt er.

Stephan Krause arbeitet seit 2006 am FKK-Strand von Warnemünde. Er beobachtet, dass immer mehr Menschen dort Textilien tragen, wo nackte Bader unter sich bleiben wollen. Quelle: Moritz Naumann

Am FKK hingegen gebe es keine Pflicht zur nackten Entfaltung. Ob das fair ist? Das will Schwarz nicht beurteilen, jedoch beobachtet auch er in seinem Abschnitt in den vergangenen 14 Jahren immer häufiger Textilien an menschlichen Körpern. „Und das gilt sowohl für die älteren als auch die jüngeren Besucher“, sagt Schwarz.

Kleinere FKK-Bereiche?

Wie geht es weiter? Die Tourismuszentrale will im August die Neufassung der Strandsatzung im Ortsbeirat erstmals öffentlich vorstellen. Ortsbeiratsvorsitzender Werner Fischer hat sogar schon eine Idee, wie man der FKK-Problematik begegnen könne: Kleinere FKK-Bereiche, mehr Textil. „Die heutige Aufteilung spiegelt die Lebenswirklichkeit der Menschen nicht mehr wieder. Seit der Wende gibt es immer wieder Kritik, vor allem von westdeutschen Urlaubern, dass die FKK-Abschnitte in Warnemünde zu groß sind.“

Doch auch hier scheint sich vorerst nichts zu ändern. „Es gibt derzeit keine Pläne die FKK-Bereiche zu verkleinern“, heißt es aus der Rostocker Tourismuszentrale. Was man nun überhaupt von der neuen Satzung erwarten darf? „Bei der Anpassung fließen unter anderem sicherheits- und umweltrechtliche Aspekte mit ein.“

Von Moritz Naumann