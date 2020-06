Markgrafenheide

Über 14 Jahre lang war der Heidekonsum eine feste Anlaufstelle für Anwohner und Einheimische im Herzen von Markgrafenheide. Doch im Oktober letzten Jahres hat das Betreiber-Ehepaar Kerstin und Klaus Kirchenwitz das Geschäft geschlossen und sich zur Ruhe gesetzt. Nun, knapp acht Monate später, kommt wieder Leben in die Räume des Ladens. Jungunternehmer Fabian Müller hat am Herrentag Müllers Strandcafé eröffnet und möchte sich damit langfristig im Seeheilbad etablieren.

Dezente Beleuchtungselemente, stilvolle Sitzpolster und Raumtrenner aus Juteseilen: Als „maritim-modern“ beschreibt Jungunternehmer Fabian Müller die neue Ladengestaltung seines Cafés im Zentrum von Markgrafenheide. „Seit November letzten Jahres habe ich geplant und an dem Projekt gearbeitet.“ Und dennoch ist nicht alles fertig: „Erst wenn die Corona-Beschränkungen vorbei sind, wird der Innenbereich fertig sein.“

Anzeige

Vom Computer an den Herd

Die Corona-Pandemie hat die Pläne Müllers ganz schön durcheinander gebracht. Eigentlich sollte das Strandcafé nämlich schon zu Ostern eröffnen. „Ich bin etwas lethargisch geworden. Die Umbaumaßnahmen haben gestockt und es gab eine generelle Ungewissheit, wie es mit den Beschränkungen weitergeht.“ Schließlich hätten auch die Urlauber, die für gewöhnlich zu Ostern in Vielzahl an die Ostsee kommen, gefehlt. „Am Ende wäre es auch gar nicht möglich gewesen, wie geplant zu eröffnen“, sagt Müller.

Weitere OZ+ Artikel

Der Jungunternehmer lebt seit 30 Jahren in Markgrafenheide. Nach einer Ausbildung zum IT-Systemelektroniker möchte er in das familiäre Geschäft einsteigen. Die Pension Heideperle mit dem angeschlossenen Restaurant wird von seiner Mutter geführt. Also macht er eine Ausbildung zum Koch und arbeitet fortan für und mit der eigenen Familie. „Im letzten Jahr ist meine Mutter dann in Rente gegangen. Sie hat die Pension verkauft und ich wollte etwas Neues versuchen.“

Ein Neustart in der ersten Reihe

Als klar war, dass der Heidekonsum schließt, setzt sich Müller mit den Betreibern in Verbindung. „Herr Kirchenwitz hat mir dann den Kontakt zu den Hauseigentümern verschafft.“ Schon mit den ersten Gedankenspielen ist dem 37-Jährigen klar: „Einen Konsum wird es hier nicht noch einmal geben.“ Denn in Konkurrenz mit dem Netto-Markt gegenüber will Müller nicht treten.

Klaus Kirchenwitz vor dem Heidekonsum, den er am 6. Oktober schließen musste. Quelle: Claudia Labude-Gericke

Was dem Ort fehlt? „Ein Treffpunkt für die Einheimischen, an dem sie morgens Frühstück und am Nachmittag Kaffee, Kuchen und Eis bekommen. Und natürlich braucht es auch einen Anlaufpunkt für die vielen Tagestouristen, die den Ostseefernradweg nutzen.“ Die Idee für einen Café-Betrieb gab es schon rund um die Pension in familiärer Hand. „Aber da waren wir in zweiter Reihe und hatten wenig Laufkundschaft. Das hätte sich nicht gelohnt.“ Also ergreift Müller die Chance und kauft den ehemaligen Heidekonsum im Zentrum von Markgrafenheide.

Fragen nach Soljanka

Was man nun, knappe acht Monate später, bei ihm bekommen kann? „Alles rund ums Frühstück und natürlich Kaffee und Kuchen.“ Darüber hinaus kann man bei ihm auch eine süße Abkühlung in Form von Eis erhalten. Dieses bekommt er von der Rostocker Eismanufaktur „Food & Ice creativ“. Und auch darüber hinaus bietet er regionale Produkte rund um Sanddorntee, -marmelade und -likör.

Zukünftig soll es bei Müller auch etwas Warmes geben. „Bei den Stammkunden des Heidekonsums war die Soljanka sehr beliebt“, sagt Müller, der sich diesbezüglich auch schon Fragen von Anwohnern ausgesetzt sah. Noch sei aber unklar, was der gelernte Koch seinen Gästen künftig bieten wird. „Erste Gedankenspiele drehen sich um Suppen und Paninis.“

Ein Schiff für die Außenterrasse

Beratend zur Seite stehen Müller seine Familie und auch der ehemalige Heidekonsum-Betreiber Klaus Kirchenwitz. „Ob sich das Konzept bewährt, wird die Zeit zeigen. Aber solche neuen Ideen können den Ort durchaus beleben“, sagt Kichenwitz, der nach eigenen Angaben 14 Jahre an dem Standort gekämpft hat. „Der Erfahrungsaustausch ist wichtig und Frank berät mich gerade im Bereich der Backwaren“, sagt Müller.

Wie es mit dem Strandcafé weitergeht? „Als nächstes kommt die Terrasse dran. Die werden wir neu möblieren.“ Unter anderem sollen Sitzplätze in Schiffs- und Abgrenzungen in Buhnenoptik entstehen. Außerdem sucht Müller noch nach Personal. „Vor allem für den Sommer brauche ich noch Aushilfen auf 450-Euro-Basis.“

Konsum, Backshop, Edeka und Café In den Räumen von „ Müllers Strandcafé“ befand sich zu DDR-Zeit ein Konsum. Nach der Wende zog kurzzeitig ein Supermarkt ein. Anschließend gab es dort eine Bäckerei, bevor Frank Kirchenwitz und seine Frau Kerstin in dem Gebäude ab 2005 knappe 14 Jahre wieder einen Konsum betrieben. Seit 2010 befindet sich direkt gegenüber ein Netto-Markt. Müllers Strandcafé hat vorerst von Mittwoch bis Sonntag geöffnet. Montag und Dienstag sind Ruhetage.

Lesen Sie auch

Von Moritz Naumann