Güstrow/Rostock

An der Polizei-Fachhochschule in Güstrow sind in der Vergangenheit mehrere Missstände publik geworden. Die Rede ist von ausufernden Partys mit viel Alkohol, lauter Musik und Feuerwerk. Deshalb musste die Polizei in der Vergangenheit öfter auf das Campus-Gelände an der Goldberger Straße ausrücken.

Der negative Höhepunkt: Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun gegen einen Kommissaranwärter wegen des Verdachts einer Sexualstraftat. Der 21-Jährige soll nach einer Party eine Frau in einem Wohnheim vergewaltigt haben. Die Kripo durchsuchte das Zimmer. „Alle Beteiligten waren ziemlich betrunken, das mutmaßliche Opfer hat die Anzeige erst zwei Tage nach der Tat erstattet“, so Harald Nowack, Sprecher der Staatsanwaltschaft Rostock.

„Die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen laufen derzeit und bis zum Abschluss sind dem Anwärter vorsorglich die Teilnahme am Studium und der Aufenthalt auf dem Campus untersagt worden“, erklärt Daniela Hett, Pressesprecherin der Fachhochschule. Und die Direktorin der Fachhochschule, Marion Rauchert, betont: „Wir werden alles dazu beitragen, um den Sachverhalt konsequent aufzuklären.“

Ausufernde Partys scheinbar keine Seltenheit

Die Liste der Verfehlungen reicht bis ins Jahr 2017 zurück. So wurde seitdem vier Anwärtern der Wohnheimplatz gekündigt, nachdem diese gegen die Regeln für das Zusammenleben verstoßen haben.

Im Dezember 2019 mussten zwei Streifenwagen und die Bereitschaftspolizei auf dem Campus anrücken, weil sich Anwohner über den Lärm in einem der Wohnheime beschwert hatten. „Die beteiligten Anwärter haben nach Aufforderung durch die Polizei sofort ihre Zusammenkunft beendet und den Lärm eingestellt“, erklärt Hett dazu.

Bei einem Vorfall im September 2020 rückte die Polizei wieder an und beendete eine Party auf dem Campusgelände. Auch diesmal sei viel Alkohol geflossen, die Musik laut aufgedreht gewesen. Zudem hätten einige Anwärter Feuerwerk vor dem Wohnheim gezündet. Auf einem Video (liegt der Redaktion vor) ist zu sehen, wie Beteiligte Raketen aus ihrer Hand starten lassen, diese gegen die Hauswand fliegen und nur knapp die geöffneten Fenster des Wohnheims verfehlen.

Wilde Partys vor der Güstrower Fachhochschule für Polizeischüler Quelle: Stefan Tretropp

„Die eintreffende Polizeistreife belehrte die Anwärter, die sich einsichtig und kooperativ zeigten, sie schalteten die Musik aus und gingen in die Wohnheimzimmer“, sagte Hett.

„Keine Alkoholabhängigkeiten bisher festgestellt“

Von ausufernden Feierlichkeiten innerhalb der Wohnheime will die Fachhochschulleitung nichts wissen. Auf einem weiteren Video ist zu sehen, wie junge Anwärter innerhalb eines Wohnheims laut feiern, Musik hören, grölen und einer von ihnen, mit Polizei-Dienstmütze und Sonnenbrille bekleidet, eine auf einem Stuhl sitzende Frau erotisch antanzt.

Feiern, Partys - zahlreiche Polizeieinsätze Quelle: Stefan Tretropp

„Alkoholabhängigkeiten wurden bisher nicht festgestellt“, erklärt Daniela Hett. Während der Unterrichtszeit sei laut ihrer Auskunft der Konsum von alkoholischen Getränken per Hausordnung auf dem gesamten Campusgelände untersagt. In unregelmäßigen Abständen finden Kontrollen auf die Dienstfähigkeit statt, die bereits vereinzelte Verstöße aufdeckten, die wiederum disziplinarrechtliche Konsequenzen nach sich zogen.

Von Stefan Tretropp