Fachklinik in Waldeck hat eine neue Geschäftsführerin

Schwaan

Mit dem Beginn des neuen Jahres ist Yvonne Bartels neue Geschäftsführerin der Fachklinik Waldeck in Schwaan (Kreis Rostock) geworden. Mit Georg Abel leitet sie nun die neurologische Klinik. „Ich freue mich, in dieser spannenden Zeit für die Klinik an Bord zu kommen und das Haus zum Nutzen unserer Patienten und Partner in der Region zu gestalten und weiter zu entwickeln“, sagt die Betriebswirtin im Gesundheitswesen. Georg Abel freut sich darüber, dass ihn nun eine Spezialistin mit langjähriger Erfahrung unterstütze. Weiter sagt er: „Vielmehr stammt sie aus der Region und ist bestens mit der Gesundheitslandschaft vor Ort vertraut“.

Yvone Bartels Ziel sei es, dass die Klinik Waldeck in den kommenden Jahren wieder wächst. „Die Beatmungsentwöhnung wird dabei zu einem zunehmend wichtigen Schwerpunkt ausgebaut werden.“ Das Krankenhaus wurde Ende vergangenen Jahres Teil des Recura Verbunds.

Von OZ