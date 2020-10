Rostock

Corona-Chaos an den Seehäfen in MV: Bisher können dort Menschen aus Risikogebieten völlig ungehindert ins Land einreisen. Kontrollen finden nicht statt. Zuständigkeiten sind ungeklärt. Wichtige Dokumente zur Nachverfolgung werden an Bord oft nicht ausgereicht.

Selbst wenn, wie im Fall der Fährverbindung von Bornholm ( Dänemark) nach Sassnitz, eine Fähre ausschließlich Reisende an Bord hat, die in einer Risikoregion Urlaub gemacht haben und bei der Einreise nach MV eigentlich sofort einen aktuellen Corona-Test vorlegen und sich anschließend in Quarantäne begeben müssten, reisen die Menschen nach der Ankunft unbehelligt in alle Himmelsrichtungen weiter.

Heike und Peter Thams aus Kiel sind Ende September aus dem Urlaub von der Insel Bornholm über den Fährhafen Sassnitz-Mukran nach Deutschland zurückgekehrt. Die Insel gehört wie die gesamte dänische Region Hovedstaden einschließlich der Hauptstadt Kopenhagen derzeit zu den besonders gefährdeten Corona-Gebieten mit mehr als 50 Infizierten pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. „Allerdings wurden in den Fährhäfen keinerlei Kontrollen, Aufforderungen oder Ähnliches, wie die Verteilung von Aussteigekarten, durchgeführt“, schildert Heike Thams den Ablauf der Rückfahrt. „Wer will, hätte leichtes Spiel, die Konsequenzen dieser Reise, wie eine 14-tägige Quarantäne, zu umgehen.“

Aussteigekarten mit persönlichen Angaben

Fragt man in den zuständigen Ministerien danach, wer für die Überprüfung der Schiffspassagiere zuständig ist, wird die Verantwortung zwischen Häfen, Reedereien sowie zwischen der Bundes- und Landesregierung munter hin- und hergeschoben. Wiebke Wolf, Sprecherin von Landesgesundheitsminister Harry Glawe ( CDU), verweist auf eine Regelung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) zur „Verpflichtung der Beförderer und Betreiber von Flughäfen, Häfen und Bahnhöfen“, die Aussteigekarten anzuwenden. Auf dem einseitigen Bogen wird neben Personalien, Handynummer, E-Mail-Adresse und dem Vorliegen eines negativen Corona-Testes auch erfasst, in welchem Hotel man Urlaub gemacht hat.

Beförderer in der Verantwortung

Einer entsprechenden Anordnung zufolge muss die Aussteigekarte vom Beförderer, also der Reederei, an Bord verteilt, ausgefüllt, wieder eingesammelt und an die für den Hafen zuständige Gesundheitsbehörde übergeben werden, wenn die Fähre Menschen aus einem Risikogebiet unmittelbar nach Deutschland bringt, was bei der Insel Bornholm so ist. Der Mukran Port in Sassnitz liegt im Verantwortungsbereich des Gesundheitsamtes des Landkreises Vorpommern-Rügen.

Landkreis hat keine Kontrolle über Vollständigkeit der Karten

„Es gab in der Tat eine Anlaufzeit, nachdem Bornholm und weitere Teile Dänemarks zum Risikogebiet wurden, aber inzwischen funktioniert das System“, sagt der Sprecher der Kreisverwaltung Vorpommern-Rügen, Olaf Manzke. Die Reederei Bornholmslinjen würde die Aussteigekarten mit allen Angaben regelmäßig an das Gesundheitsamt schicken. Ob alle Fahrgäste oder nur ein Teil die Karten ausfüllt, könne aber auch der Landkreis nicht kontrollieren. Manzke: „Dazu müssten wir auf dem Schiff mitfahren.“

An den großen Fährhäfen des Landes geht das Thema indes vorbei. „Wir haben von den Aussteigekarten noch nichts gehört“, sagt der Sprecher des Fährhafens Sassnitz-Mukran, Felix Zimmermann. Im Rostocker Überseehafen ist die Situation ähnlich.

Scandlines erhebt keine Daten von Passagieren

Die Reedereien setzen beim Corona-Schutz auf Eigenverantwortung. „Wir erheben von unseren Passagieren keine Daten“, sagt Scandlines-Sprecherin Anette Ustrup Svendsen. Auch Aussteigekarten würden auf den Fähren nicht verteilt, selbst wenn besonders auf der Strecke Rostock – Gedser durchaus auch Heimkehrer aus Kopenhagen und der aktuell betroffenen Region unterwegs sind. „Wir haben zwischen den Abfahrten in den Häfen eine Liegezeit von 15 Minuten.“ Für allzu viel Bürokratie sei keine Zeit. „Wir sind ein Beförderer. Bei uns kann jeder mitfahren, der eine Bordkarte hat. Wenn er die im Terminal in bar bezahlt, kennen wir noch nicht einmal den Namen des Fahrgastes“, sagt Svendsen.

Reedereien setzen auf Eigenverantwortung

Nach Angaben der Bundesregierung müsste die Reederei dennoch grundsätzlich ausreichende Angaben der Reisenden zur Nachverfolgung und Erreichbarkeit 30 Tage lang speichern, falls nach der Ankunft ein positiver Corona-Fall an Bord ermittelt wird. Allerdings wird auch diese Regel kaum kontrolliert.

Birte Dettmers, sie ist die Sprecherin der Reederei FRS, betont, dass Fährlinienbetreiber bisher keine rechtliche Grundlage hätten, sich von den Fahrgästen den Ausweis zeigen zu lassen. Dettmers: „Wir sind gezwungen, uns auf die Eigenverantwortung der Fahrgäste zu verlassen.“ FRS betreibt die Strecke von Sassnitz ins schwedische Ystad. Auch über diesen Weg könnten Menschen einreisen, die zuvor den betroffenen Großraum Kopenhagen besucht haben.

Bund sieht Länder in der Pflicht

Spahns Sprecher Oliver Ewald sieht hier die Bundesländer in der Pflicht: „Sie regeln die Verfahren für Einreise, Testungen und die Quarantäne für Reisende in eigener Zuständigkeit.“ Auf die Frage, ob Reisende, die von Bornholm oder Kopenhagen nach Deutschland einreisen, darauf hingewiesen werden, dass sie sich nach ihrer Ankunft in Quarantäne begeben müssen, antwortet Jesper Maack von der dänischen Reederei Bornholmslinjen: „Nein. Zurzeit ändern verschiedene Behörden Bestimmungen und Einschränkungen sehr schnell. Die zuständigen Behörden sind für die Vermittlung der Hinweise verantwortlich, und wir vermeiden so die Übermittlung von falschen Informationen. Wir haben keine direkten Beziehungen zu deutschen Behörden.“

Von Benjamin Fischer