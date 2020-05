Fährschiff „Copenhagen“ bekommt riesiges Rotorsegel im Rostocker Hafen

Rostock

Die „Copenhagen“ wird kaum wiederzuerkennen sein: Am kommenden Montag wird auf dem Oberdeck der Scandlines-Fähre ein gewaltiges Rotorsegel installiert. 30 Meter hoch, fünf Meter Durchmesser. Es wird die Silhouette des zwischen Rostock und dem dänischen Gedser pendelnden Schiffes komplett verändern.

Wenn alles wie geplant läuft, wird die „Copenhagen“ am Montag um 17.30 Uhr im Rostocker Seehafen festmachen. Wenig später sollen die Montage-Arbeiten starten: Das Stahl-Fundament für den drehbaren Zylinder wurde bereits im Oktober 2019 auf der Remontowa-Werft im polnischen Danzig installiert. Zudem wurde ein neuer Mast aufgestellt.

Grund: Das hintere Topplicht der Fähre, ein sogenanntes Positionslicht, muss vor dem Rotor platziert sein, damit es nicht verdeckt wird. Und der Flettner-Rotor wird etwa in der Mitte des Schiffes stehen.

Rotor-Segel aus Finnland

Das gewaltige Rotor-Segel selbst ist fertig und wurde vom finnischen Cleantech- und Ingenieurunternehmen Norsepower Oy Ltd. geliefert. Das Segel basiert auf dem sogenannten Magnus-Effekt und treibt das Schiff zusätzlich durch Windenergie voran.

Antrieb durch Unterdruck

Hintergrund: Bläst der Wind gegen einen rotierenden Zylinder, bewegt sich die eine Zylinderseite zwangsläufig mit dem Luftstrom, die andere wirkt dem Luftstrom entgegen. Folge: Auf der einen Zylinderseite wird die Luft mitgerissen und strömt schneller. Auf der anderen wird sie abgebremst und fließt langsamer.

So entsteht – ganz wie bei einer Tragfläche am Flugzeug – ein Sog. Auf der Seite mit der schnellen Luft bildet sich ein Unterdruck, gegenüber bei der langsamen Luft ein Überdruck. Resultat: Der rotierende Zylinder wird in Richtung Unterdruck geschoben.

Ziel: Kraftstoff sparen

Ziel sei vor allem, Kraftstoff zu sparen und damit sauberer unterwegs sein zu können. Unter günstigen Windbedingungen soll das Rotorsegel dazu beitragen, die Motorkraft zu drosseln und dadurch Emissionen zu reduzieren – und gleichzeitig die benötigte Energie erzeugen, um Geschwindigkeit und Fahrtzeit aufrechtzuerhalten, erklärt Scandlines-Sprecherin Anette Ustrup Svendsen.

Da das Rotorsegel zusätzlichen Antrieb durch Wind generiert, ist es mit allen anderen emissionsverringernden Technologien kompatibel. Die Kohlendioxid-Emissionen auf der Route Rostock – Gedser könnten um vier bis fünf Prozent gesenkt werden, hofft Scandlines-Chef Søren Poulsgaard Jensen.

Reederei bedient Puttgarden – Rødby und Rostock – Gedser

Scandlines bedient die Routen Puttgarden – Rødby und Rostock – Gedser. 2019 transportierte die Fährreederei bei mehr als 41 500 Abfahrten mit acht Fähren insgesamt 7,2 Millionen Passagiere, 1,7 Millionen Pkw und rund 700 000 Frachteinheiten. 2019 hatte Scandlines 1533 Vollzeitbeschäftigte und erzielte einen Umsatz in Höhe von 475 Millionen Euro.

Von Thomas Luczak